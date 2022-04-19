ПРАЙМГлава МИД Лавров заявил, что Россия ничего не теряет от решения продавать газ за рублиРоссия ничего не теряет от решения продавать газ за рубли, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров телеканалу India Today.ПРАЙМЛавров отметил, что в банке создадут параллельный счет в рублях, который будет конвертировать валюту.Известия23 марта российский лидер Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами.ИзвестияВ конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из "недружественных стран", чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в "Газпромбанке".Газета.RuЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvМой БрянскМоя Москва.онлайнИзвестияЦентральная Служба НовостейDaily MoscowНародные новостиЦарьградЭкономика сегодняИзвестияФАНПодробнее о событииСергей Лавров оценил перспективы продажи российского газа за рублиЭкономика сегодня05:35Лавров заявил, что Россия ничего не потеряет при переводе платежей за газ на рублиТАСС05:58Лавров: Россия ничего не теряет при продаже газа за рублиNews.ru05:43Глава МИД Лавров: решение продавать газ за рубли ничем не грозит РоссииФАН05:40Лавров: решение России принимать оплату за газ в рублях не противоречит контрактамИзвестия06:12Глава МИД Лавров: решение России продавать газ за рубли не противоречит контрактамРИА Новости05:32Глава МИД Лавров заявил, что Россия ничего не теряет от решения продавать газ за рублиПРАЙМ05:27Показать ещёОценить126Поделиться