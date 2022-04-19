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Глава МИД Лавров заявил, что Россия ничего не теряет от решения продавать газ за рубли

Россия ничего не теряет от решения продавать газ за рубли, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров телеканалу India Today.
ПРАЙМ
Лавров отметил, что в банке создадут параллельный счет в рублях, который будет конвертировать валюту.
Известия
23 марта российский лидер Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами.
Известия
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из "недружественных стран", чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в "Газпромбанке".
Газета.Ru

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