Западу придется признать, что все время наступать на российские жизненные интересы безнаказанно не получится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру
РИА Новости, со ссылкой на собственных источников в правоохранительных органах, сообщили, что российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб для наводки ударов на военнослужащих России и ДНР.
Украинская беженка София Каркадым, которая за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью, объяснила таблоиду The Sun, что в крахе своих отношений виновата только бывшая жена ее нового избранника.