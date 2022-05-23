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Глава МИД Лавров заявил, что Россия подумает, возобновлять ли отношения с Западом

Западу придется признать, что все время наступать на российские жизненные интересы безнаказанно не получится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру
».
Ямал-Медиа
Министр отметил, что России нужно перестать быть зависимой от каких-либо поставок от западных государств для обеспечения, развития важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы РФ.
Газета.Ru
Лавров признался, что поражен тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Запад занял русофобскую позицию.
Москва 24
Господин Лавров добавил, что Россия намерена полагаться в будущем только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые «не пляшут под чужую дудку».
Коммерсантъ

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