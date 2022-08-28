РИА НовостиГлава МИД Лавров заявил, что страны Запада подменили дипломатию односторонними санкциямиГлава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения, рассказал, что сегодняшний Запад живет санкциям.ТК ЗвездаПо словам главы МИД России, сегодня нельзя исключать, что Запад будет «бить ниже пояса», заставляя страны, входящие в Движение неприсоединения, поддержать санкции против России.ТК ЗвездаРоссийский министр указал, что в одной из последних инициатив участники Движения неприсоединения признали неприемлемость односторонних санкций в международной практике.Телеканал 360°Движение неприсоединения — международная организация, в которую входят 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаФАНГазета.RuПетербургский дневникREGNUMТК ЗвездаАргументы и ФактыТелеканал 360°Подробнее о событииЛавров заявил, что Запад подменил санкциями дипломатиюТК Звезда15:18Лавров обвинил Запад в подмене дипломатии односторонними санкциямиФАН15:14Лавров заявил, что западные страны подменили дипломатию односторонними санкциямиГазета.Ru15:06Глава МИД России о Западе: «Он только и живет этими санкциями»REGNUM15:07Глава МИД России Лавров заявил о подмене Западом дипломатии санкционной политикойLenta.ru15:01Лавров заявил, что Запад подменил санкциями дипломатиюТАСС14:45Глава МИД Лавров заявил, что страны Запада подменили дипломатию односторонними санкциямиРИА Новости14:43Показать ещёОценить71Поделиться