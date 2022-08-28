Будьте в Плюсе

Глава МИД Лавров заявил, что страны Запада подменили дипломатию односторонними санкциями

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения, рассказал, что сегодняшний Запад живет санкциям.
ТК Звезда
По словам главы МИД России, сегодня нельзя исключать, что Запад будет «бить ниже пояса», заставляя страны, входящие в Движение неприсоединения, поддержать санкции против России.
ТК Звезда
Российский министр указал, что в одной из последних инициатив участники Движения неприсоединения признали неприемлемость односторонних санкций в международной практике.
Телеканал 360°
Движение неприсоединения — международная организация, в которую входят 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Лавров заявил, что Запад подменил санкциями дипломатию
ТК Звезда15:18
Лавров обвинил Запад в подмене дипломатии односторонними санкциями
ФАН15:14
Лавров заявил, что западные страны подменили дипломатию односторонними санкциями
Газета.Ru15:06
Глава МИД России о Западе: «Он только и живет этими санкциями»
REGNUM15:07
Глава МИД России Лавров заявил о подмене Западом дипломатии санкционной политикой
Lenta.ru15:01
Лавров заявил, что Запад подменил санкциями дипломатию
ТАСС14:45
Глава МИД Лавров заявил, что страны Запада подменили дипломатию односторонними санкциями
РИА Новости14:43

Интересное

Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, сообщается о взрывах

Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области, заявили в пресс-службе администрации города.
РИА Новости15:11

Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Украины Сподара

Владимир Зеленский уволил Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского указ.
РИА Новости15:43

Представитель МИД Захарова: Белый дом признал существование фашистов в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о фашистах в Соединенных Штатах.
Газета.Ru15:16

Нехаммер призвал ЕС не позволять Путину определять цены на электроэнергию

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Европейский союз принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители, в частности на газ.
РБК14:21

Причиной пожара на рынке в Волжском стало нарушение безопасности при сварочных работах

По словам Любавина, предварительно, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
Lenta.ru14:36

В Сети показали необычный 6-дверный УАЗ ХАНТЕР с тюнингом от иракских мастеров

Иракские тюнеры удлинили кузов внедорожника ровно на одну дверную секцию, а ещё для него предусмотрели самодельный пластиковый обвес с бамперами и порогами.
CarsWeek.ru00:37

МВД Австрии не подтвердило данные об убийстве Вовк

МВД Австрии не подтвердило информацию о смерти Натальи Вовк, которую российские спецслужбы считают виновной в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной.
РБК12:33

Из-за нехватки удобрений в Польше может прекратиться производство продовольствия

Польское издание Polityka опасается, что из-за из-за нехватки азотных удобрений в стране может прекратиться производство продовольствия.
Российская газета12:22

Премьер Баварии Зедер назвал провальными попытки властей ФРГ найти замену российскому газу

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер (Markus Söder) назвал провальными попытки властей ФРГ найти замену российскому газу.
Lenta.ru16:03

Губернатор Развожаев сообщил, что в Севастополе снова сработала система ПВО

В Севастополе вновь отработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
РИА Новости12:56