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Глава МИД Лавров заявил о предвзятом отношении к российским вакцинам в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил отсутствие договоренности о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса между РФ и ЕС.
Известия
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем глава МИД отметил, что большинство стран Евросоюза заинтересованы в обеспечении "максимально комфортных условий для контактов между людьми", но вмешивается политика.
РИА Новости
"Видим мы предвзятое отношение (со стороны европейцев. — Прим. ред.) к российским вакцинам по политическим соображениям", — пояснил Лавров.
РИА Новости
Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для использования на территории Евросоюза.
ТАСС

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