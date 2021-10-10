На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем глава МИД отметил, что большинство стран Евросоюза заинтересованы в обеспечении "максимально комфортных условий для контактов между людьми", но вмешивается политика.
Минпромторг считает, что потенциал российского авторынка еще не исчерпан, и пока не меняет прогноз по росту продаж авто в РФ в этом году, несмотря на сентябрьское падение, сообщили ТАСС в министерстве.
Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Национального управления архивов и документации не предоставлять доступ к ряду документов, которые запросил спецкомитет Сената, расследующий захват здания Конгресса 6 января.
Представители сформированного движением "Талибан"* правительства договорились с американской делегацией на переговорах в Катаре о доставке гуманитарной помощи афганцам и содействии благотворительным организациям, говорится в полученном РИА Новости заявлении движения по итогам двухдневных переговоров.