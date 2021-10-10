Минпромторг пока не меняет прогноз по росту продаж авто в России в 2021 году

Минпромторг считает, что потенциал российского авторынка еще не исчерпан, и пока не меняет прогноз по росту продаж авто в РФ в этом году, несмотря на сентябрьское падение, сообщили ТАСС в министерстве.