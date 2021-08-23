он напомнил, как уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень посоветовал неукраиноязычным жителям страны выехать с Украины, а Зеленский заявил, что русскоязычному населению нужно «путешествовать и найти себе место в России».
Модостроитель MrRobville, в быту известный как морской инженер Робин Бонгаартс из Нидерландов, объявил о релизе первой части своей масштабной пользовательской модификации Mafia Titanic к Mafia: The City of Lost Heaven.
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на Express, врач Пол Джексон заявил, что неожиданным предупреждающим симптомом высокого кровяного давления у человека может быть шум в ушах(тиннитус) независимо от наличия источников шума в окружающей среде.
Глава «Нафтогазы Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранитеоя от возможной войны с Москвой, пишет РИА Новости.