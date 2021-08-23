Express: Врач Джексон назвал шум в ушах симптом высокого кровяного давления

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на Express, врач Пол Джексон заявил, что неожиданным предупреждающим симптомом высокого кровяного давления у человека может быть шум в ушах(тиннитус) независимо от наличия источников шума в окружающей среде.