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Глава МИД Лавров: заявления Зеленского расцениваются как разжигание межнациональной розни

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения страны разжигающими межнациональную рознь.
Lenta.ru
Министр подчеркнул, что действия Киева "по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским", Москва квалифицирует как "абсолютно неприемлемые".
ТАСС
Как отметил Лавров, в первых числах августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну.
РИА Новости
Также дискриминационным в МИД РФ считают декларирование права «коренных народов» Украины, к которым Киев причислил только крымских татар, караимов и крымчаков, получать образование на своих языках.
URA.Ru

С чего всё началось

В интервью газете Magyar Nemzet
 он напомнил, как уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень посоветовал неукраиноязычным жителям страны выехать с Украины, а Зеленский заявил, что русскоязычному населению нужно «путешествовать и найти себе место в России».

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