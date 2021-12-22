Чтобы возродить договоры, соглашения и многосторонние организации, которые помогли укрепить европейскую безопасность в конце Второй мировой войны, в том числе самое важное положение об отказе от аннексии, Россия должна вернуть Крым Украине и отказаться от поддержки воинственного сепаратистского движения на востоке страны.