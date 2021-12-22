17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.
Чтобы возродить договоры, соглашения и многосторонние организации, которые помогли укрепить европейскую безопасность в конце Второй мировой войны, в том числе самое важное положение об отказе от аннексии, Россия должна вернуть Крым Украине и отказаться от поддержки воинственного сепаратистского движения на востоке страны.
В новом году право на страховую пенсию будут у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года, рассказала агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.
Возможная подготовка представителями разведки США украинских сил "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны" с российскими военными может иметь катастрофические последствия для всех причастных сторон, заявил РИА Новости бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди, комментируя сообщение британского таблоида Mirror о подобных договоренностях.