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Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО не обсуждать предложения России по безопасности

Странам НАТО не следует начинать переговоры о предложенных Россией взаимных гарантиях безопасности в Европе, считает глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
РИА Новости
Странам-участницам Североатлантического альянса не следует начинать переговоры о предложенных Россией взаимных гарантиях безопасности в Европе.
Телеканал 360°
Ландсбергис отметил, что страны Североатлантического альянса не заявляли о намерении в свете требований Москвы убрать свою военную базу с территории Литвы.
Комсомольская правда
17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.
ТАСС

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Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
РИА Новости17:35
Литва призвала НАТО отвергнуть предложения Москвы по гарантиям безопасности
Взгляд.ру17:00
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО отвергнуть предложения Москвы по безопасности
Lenta.ru17:11
Глава МИД Литвы призвал НАТО отвергнуть предложения России по безопасности
Московский Комсомолец17:08
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО отвергнуть российские гарантии безопасности
Газета.Ru17:05
МИД Литвы призвал НАТО отвергнуть предложения РФ по гарантиям безопасности
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Глава МИД Литвы призвал НАТО отвергнуть предложения России по гарантиям безопасности
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