17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.
Космический телескоп James Webb («Джеймс Уэбб») будет отправлен в космос с площадки европейского космодрома во Французской Гвиане, находящейся на северо-восточном побережье Южной Америки, на борту ракеты-носителя Ariane.
Особое беспокойство, по словам российского лидера, вызывает факт размещения элементов американской глобальной системы ПРО в непосредственной близости от границ РФ, в то время как установки Mk 41, расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше, позволяют применять ударные системы «Томагавк».