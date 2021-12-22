Особое беспокойство, по словам российского лидера, вызывает факт размещения элементов американской глобальной системы ПРО в непосредственной близости от границ РФ, в то время как установки Mk 41, расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше, позволяют применять ударные системы «Томагавк».