Глава МИД Литвы сообщил о новом готовящемся заявлении Тихановской
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Вильнюс, 12 августа 2020, 11:12 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ближайшее время выступит с новым заявлением. Об этом 12 августа сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в соцсети Twitter.В источнике
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