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Глава МИД Литвы сообщил о новом готовящемся заявлении Тихановской

Вильнюс, 12 августа 2020, 11:12 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ближайшее время выступит с новым заявлением. Об этом 12 августа сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в соцсети Twitter.В источнике
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Известия

Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Тихановской

Известия04:47
Комсомольская правда

МИД Литвы сообщил, что Тихановская готовит новое обращение

Комсомольская правда04:46
ТАСС

Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской

ТАСС03:40
Фонтанка.Ру

Министр иностранных дел Литвы анонсировал выступление Тихановской

Фонтанка.Ру04:10
Газета.Ru

Глава МИД Литвы рассказал о скором выступлении Тихановской

Газета.Ru04:03
Московский Комсомолец

Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Светланы Тихановской

Московский Комсомолец03:51
РИА Новости

Глава МИД Литвы анонсировал выступление Тихановской

РИА Новости04:46

Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Запись последнего концерта Виктора Цоя в «Лужниках» отреставрируют

В субботу, 15 августа, Первый канал покажет отреставрированную запись последнего концерта лидера группы «Кино» Виктора Цоя на столичном стадионе «Лужники», об этом рассказали в пресс-службе канала.
Петербургский дневник00:35
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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