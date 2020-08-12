Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Тихановской
Смотрите также
Мурашко заявил о намерении сделать прививку от коронавируса
Михаила Ефремова из суда доставили в реанимацию Боткинской больницы
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
В США усомнились в безопасности российской вакцины от коронавируса
Наталья Рудова впервые станет мамой
В Пермском крае за сутки выявили 68 случаев коронавируса
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Синоптики предсказали «генеральную репетицию осени»
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Гергиев заявил об угрозе обрушения Мариинки из-за метро «Театральная»
Истребитель МиГ-31 приземлился с поврежденным колесом в Перми
МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
Главная соперница Лукашенко на выборах покинула Белоруссию
Литва предоставила Тихановской визу на один год
Кандидат в президенты Светлана Тихановская сбежала из Минска в Литву
Власти Белоруссии показали на видео отъезд Тихановской в Литву
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Чиновница обвинила безработных россиян в нахлебничестве
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Минобороны РФ закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей
Xiaomi выпустила прозрачный телевизор
Жительницы Белоруссии в знак протеста против насилия силовиков вышли на улицы в белой одежде
TikTok уличили в слежке за пользователями Android
Прибывшая в Литву оппозиционный кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и скоро прокомментирует ситуацию. Об этом написал в своем Twitter 12 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.В источнике
Подробнее о событии