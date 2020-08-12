Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Тихановской

Прибывшая в Литву оппозиционный кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и скоро прокомментирует ситуацию. Об этом написал в своем Twitter 12 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.