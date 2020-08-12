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Известия

Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Тихановской

Прибывшая в Литву оппозиционный кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и скоро прокомментирует ситуацию. Об этом написал в своем Twitter 12 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.В источнике
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РИА Новости

Глава МИД Литвы анонсировал выступление Тихановской

РИА Новости04:46
Фонтанка.Ру

Министр иностранных дел Литвы анонсировал выступление Тихановской

Фонтанка.Ру04:10
News.ru

Глава МИД Литвы анонсировал публичное выступление Тихановской

News.ru03:43
Московский Комсомолец

Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Светланы Тихановской

Московский Комсомолец03:51
Говорит Москва

Глава МИДа Литвы анонсировал выступление Светланы Тихановской

Говорит Москва03:51
Газета.Ru

Глава МИД Литвы рассказал о скором выступлении Тихановской

Газета.Ru04:03
ТАСС

Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской

ТАСС03:40

Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили.
Новый День01:58
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Гергиев заявил об угрозе обрушения Мариинки из-за метро «Театральная»

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев раскритиковал планы по строительству выхода с будущей станции метро «Театральная» на одноименную площадь в центре Петербурга.
Peterburg2.ru04:53
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