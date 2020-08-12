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Инфорос
Инфорос

Глава МИД Литвы анонсировал новое публичное заявление Тихановской

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс поговорил с находящейся в Литве соперницей президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах главы государства Светланой Тихановской.В источнике
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Известия

Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Тихановской

Известия04:47
Комсомольская правда

МИД Литвы сообщил, что Тихановская готовит новое обращение

Комсомольская правда04:46
Газета.Ru

Глава МИД Литвы рассказал о скором выступлении Тихановской

Газета.Ru04:03
РИА Новости

Глава МИД Литвы анонсировал выступление Тихановской

РИА Новости04:46
Московский Комсомолец

Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Светланы Тихановской

Московский Комсомолец03:51
Говорит Москва

Глава МИДа Литвы анонсировал выступление Светланы Тихановской

Говорит Москва03:51
ТАСС

Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской

ТАСС03:40

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч
Газета.Ru05:56
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Рубин — Локомотив 0:2

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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