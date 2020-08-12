Глава МИД Литвы анонсировал новое публичное заявление Тихановской
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс поговорил с находящейся в Литве соперницей президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах главы государства Светланой Тихановской.В источнике
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