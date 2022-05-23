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Глава МИД Мали Диоп заявил, что санкции Запада против России ударили по бедным странам

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада в отношении России парализовали экономическую систему.
ТК Звезда
Санкции Запада, направленные против России, парализовали мировую экономику.
Известия
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине.
РИА Новости
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине грозит ростом цен на продовольствие и голоду в мире.
РИА Новости

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