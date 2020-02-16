Политика
Московский КомсомолецГлава МИД Польши назвал Россию угрозой ЕС
Глава МИД Польши Яцек Чапутович в ходе панельной дискуссии в Мюнхене назвал Россию угрозой Евросоюзу. Он отметил, что для стран Прибалтики, Польши и Румынии исходит угроза от Москвы. «Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы», - подчеркнул Чапутович.
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«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией
ТК Звездавчера в 12:13
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн в общении с BetVictor заявил, что «Арсенал» обыграет «Ньюкасл» в предстоящем поединке 26-го тура АПЛ.«Арсенал» не проигрывал в семи матчах в 2020 году, и, хотя я признаю, что они слишком часто играли вничью в этих встречах, они прибавили под руководством Микеля Артеты в последние недели.
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Американские ученые разработали методику, с помощью которой смогли рассмотреть в микроскоп разрыв пленки сульфида молибдена.
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Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.