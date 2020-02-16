Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава МИД Польши назвал Россию угрозой ЕС

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в ходе панельной дискуссии в Мюнхене назвал Россию угрозой Евросоюзу. Он отметил, что для стран Прибалтики, Польши и Румынии исходит угроза от Москвы. «Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы», - подчеркнул Чапутович.
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Польский политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Польши с 9 января 2018 года.
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