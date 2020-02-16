Политика
REGNUMГлава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат отметил, что угроза в первую очередь реальна для стран Балтии, Польши, Румынии.
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«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией
ТК Звездавчера в 12:13
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Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Футбол
«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
Происшествия
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
В Красноярском крае осудили строителей космодрома Восточный
Решением суда осуждены заместитель начальника главка "Спецстроя" Сергей Батукаев из Иркутска, руководитель проектов этого предприятия Наталья Буланцева из Волгограда, инженер подразделения по строительству космодрома Восточный Элиза Кучина из Красноярска и директор ООО "СК Северстрой" Глеб Суховерков также из Красноярска.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Общество
Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма снега
Циклон принес во Владивосток 15 мм снега за сутки, что соответствует месячной норме осадков для февраля.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию
Габариты Chery Tiggo 7 Pro составляют: 4 500/1 842/1 746 мм, колесная база – 2 670 мм.
Политика
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Технологии
Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5
Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Происшествия
«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт
Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
В январе Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Происшествия
В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Гаджеты
Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone
Компания Apple создаёт свою антенну 5G-модуля для использования в новых iPhone.
Биатлон
IBU подтвердил дисквалификацию Устюгова и Слепцовой
Политика
75 лет назад произошла бомбардировка Праги американской авиацией
Происшествия
Два рыбака пропали в Тындинском районе
Как сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, пока правоохранительные органы не запрашивали помощь спасателей.
Авто
Cadillac в РФ делает ставку на кроссоверы и отказывается от седанов
Напомним, россиянам уже доступны модели Cadillac XT5 и новый Cadillac XT6, которые пользуются интересом у покупателей, однако к середине года появится компактный кроссовер Cadillac XT4.
Авто
У Audi Q7 появится базовая версия с новыми моторами
Новый кроссовер Audi Q7 получит трехзонный климат-контроль, кожаные кресла, продвинутую светодиодную оптику и ряд других опций.
Общество
Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».
Кино
«Лед 2» возглавил российский прокат
Футбол
Прядкин: «Реформа Кубка России в целом назрела»
Начну с того, что реформа Кубка России в целом назрела – коллеги из РФС как раз обозначили стратегические приоритеты: повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности.