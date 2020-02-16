Политика
REGNUMГлава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат отметил, что угроза в первую очередь реальна для стран Балтии, Польши, Румынии.
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«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией
ТК Звездавчера в 12:13
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Политика
Захарова заявила об антикитайской риторике на мюнхенской конференции
Повестка спикеров ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сменилась с антироссийской на антикитайскую.
Футбол
Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой".
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Космос
НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot
К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).
Происшествия
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Общество
Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа
Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.
Происшествия
Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.
Шоу-бизнес
Сто долларов за 5 минут: как Тарзан стал стриптизером
По словам самого Сергея, брата поразил его гонорар — 100 долларов за пятиминутный танец на съемках программы.
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Биатлон
Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Здоровье
Способ борьбы с коронавирусом нашли в Китае
Китайские медики нашил эффективный способ борьбы с коронавирусом. Они переливают плазму крови выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.
Наука
Роль генной инженерии в возникновении нового коронавируса опровергли
По словам Бэдфорда, один из наиболее вероятных сценариев развития событий заключается в том, что 20-70 лет назад летучая мышь передала вирус другому млекопитающему.
Космос
Эксперты оценили опасность космического мусора для МКС
Шоу-бизнес
Волочкова планирует судиться с Большим театром из-за пенсии
Бывшая балерина Анастасия Волочкова намерена судиться с Большим театром, поскольку ей не выплачивают пенсию, передает сайт kp.ru.
Политика
Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала
Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
Экономика
Алкоголь в беде и манипуляциях: о чем говорят данные Nielsen
Собственно, как утверждается в опубликованных СМИ данных агентства, действительно, в 2019 году выросли продажи всех алкогольных категорий за исключением водки, потребление которой снизилось на 1,7% в натуральном выражении и 0,1% — в денежном, в то время как пива было продано на 2,1% больше в литрах.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.