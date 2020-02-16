Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат отметил, что угроза в первую очередь реальна для стран Балтии, Польши, Румынии.

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.

Происшествия Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.

Политика Министр обороны ФРГ заявил о необходимости поднять оборонный бюджет Германия остается частью «ядерного зонтика НАТО» и должна повысить оборонный бюджет до 2% ВВП, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

Религия Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.