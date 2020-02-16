Политика
REGNUMГлава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат отметил, что угроза в первую очередь реальна для стран Балтии, Польши, Румынии.
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«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией
ТК Звездавчера в 12:13
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Политика
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Экономика
Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту
Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Экономика
Бизнес попросил проверить случаи завышения ставок для застройщиков
Кредитные ставки для застройщиков достигают 12–18%, бизнес попросил проверить случаи завышения ставок.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Общество
Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области
У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Происшествия
В провинции Хубэй из-за коронавируса за день умерли 100 человек
В провинции Китая Хубэй, где началось распространение нового типа коронавируса, за сутки умерли 100 человек, заразились еще 1,9 тыс. человек.
Происшествия
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Хоккей
Овечкин объяснил, почему не может забросить 700-ю шайбу
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему ему не удается забросить 700-ю шайбу.
Политика
Министр обороны ФРГ заявил о необходимости поднять оборонный бюджет
Германия остается частью «ядерного зонтика НАТО» и должна повысить оборонный бюджет до 2% ВВП, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Политика
Власти Костромы пояснили шутку губернатора о коррупции
Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о "страшной" борьбе с коррупцией прокомментировали в его пресс-службе.
Религия
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Политика
Судья КС отделил РФ от СССР
Константин Арановский выразил особое мнение о статусе российского государства Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти.
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Футбол
Самолет с футболистами «Уфы» сел не в том городе Испании
Самолет с футболистами клуба «Уфа» сел не в том городе Испании, куда планировал прилететь. Об этом сообщается в «Твиттере» команды.
Хоккей
Ассист Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Эдмонтон»
На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (Северная Каролина, США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз».