Политика

REGNUMREGNUMГлава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат отметил, что угроза в первую очередь реальна для стран Балтии, Польши, Румынии.
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В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

RT на русском08:24

Глава МИД Польши назвал РФ серьезной угрозой, которой ЕС должен противостоять вместе с США

ТАССвчера в 12:15

Депутат Госдумы заявил — Польша действует вопреки здравому смыслу

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Московский Комсомолец07:44

«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией

ТК Звездавчера в 12:13

МИД Польши призвал ЕС и США вместе противостоять России

Вести.Ruвчера в 12:10
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Биатлон

Йоханнес Бё ответил на предложение Логинова приехать к нему в гости

Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё готов приехать в гости к российскому биатлонисту Александру Логинову, который пригласил всех соперников удостовериться, что тот «чист» от допинга.
News.ru 12:50
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Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях

О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Фонтанка.Ру 01:25
Политика

Захарова заявила об антикитайской риторике на мюнхенской конференции

Повестка спикеров ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сменилась с антироссийской на антикитайскую.
РБК 15:42
Футбол

Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
RT на русском 15:12
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Общество

В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Известия 13:37
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед Джигарханяном

По словам самой Цымбалюк-Романовской, проблемы в семье начались из-за большой разницы в возрасте и невозможности родить ребенка от Джигарханяна.
WomanHit.ru 10:34
Политика

Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму

В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
РИА Новости Крым вчера в 05:44
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Общество

Кейт Миддлтон рассказала о трудностях в период беременности

Кейт Миддлтон рассказала о сложностях, перенесённых в период беременности.
OAnews 05:46
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Гаджеты

Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли

В конце прошлого года компания Intel анонсировала 10-нм процессоры Lakefield, которые должны конкурировать с различными ARM-платформами в планшетах и прочих мобильных компьютерах.
3DNews вчера в 09:20
Происшествия

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Lenta.ru 12:58
Общество

Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 14:33
Армия и оружие

В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Военное дело вчера в 11:41
Музыка

Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa вчера в 13:01
Происшествия

В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Пензе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадали семь человек, включая трёх несовершеннолетних.
RT на русском 11:53
Фигурное катание

Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Lenta.ru 07:18
Политика

Министр обороны ФРГ обвинила Россию в атаках на страны ЕС и нарушении целостности Украины

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в кибератаках, давлении на страны Балтии и ЕС и нарушении территориальной целостности Украины.
ТАСС вчера в 09:40
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru 14:50
Финансы

Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 00:25
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

Военное дело 04:45
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости 13:48
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Игры

Nvidia выпустит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 выйдет с поддержкой рейтрейсинга от Nvidia. Релиз игры состоится 17 сентября 2020 года.
Cyber.sports.ru 13:49
Политика

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Происшествия

Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве

ТАСС 14:26
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Шоу-бизнес

«Фрейя очень нестабильна, наркозависимый человек»: невестка Марии Шукшиной выпрашивает деньги

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