Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат отметил, что угроза в первую очередь реальна для стран Балтии, Польши, Румынии.

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Биатлон Слепцова и Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию в CAS Российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Политика В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.

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Происшествия Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

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Авто Новый Volkswagen Polo впервые замечен в РФ По всей видимости, новый Polo прибыл в РФ прямо из Германии, на авто можно заметить немецкие номера с кодом Брауншвейга – города, где находится одно из предприятий Volkswagen по выпуску комплектующих.

Общество В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.

Политика Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".

Политика Захарова предложила спросить Госдеп о пожелании Помпео удачи Лаврову Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.