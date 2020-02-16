Политика
REGNUMГлава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат отметил, что угроза в первую очередь реальна для стран Балтии, Польши, Румынии.
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«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией
ТК Звездавчера в 12:13
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Происшествия
Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима
Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.
Биатлон
Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.
Общество
В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
Биатлон
Слепцова и Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию в CAS
Российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Шоу-бизнес
Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова
В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Политика
Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Футбол
Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях
О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед Джигарханяном
По словам самой Цымбалюк-Романовской, проблемы в семье начались из-за большой разницы в возрасте и невозможности родить ребенка от Джигарханяна.
Футбол
В Германии матч остановили из-за расизма. Фанаты выдали виновного полиции
В матче третьей немецкой лиги между командами "Пройссен Мюнстер" и «Вюрцбургер Киккерс» (0:0) произошел расистский скандал, информирует Bild.
Футбол
Сульшер: «Фред считает, что „Юнайтед“ не хватает сплоченности? Не понимаю, что он сказал. У меня нет никаких проблем»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова полузащитника Фреда о том, что команде не хватает сплоченности.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Технологии
Аналитики: к концу года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD
Все ноутбуки на рынке Западной Европу перейдут на твердотельные жесткие диски (SSD) к концу 2020 года по данным аналитической компании Context, сообщает 16 февраля iXBT.
Авто
Новый Volkswagen Polo впервые замечен в РФ
По всей видимости, новый Polo прибыл в РФ прямо из Германии, на авто можно заметить немецкие номера с кодом Брауншвейга – города, где находится одно из предприятий Volkswagen по выпуску комплектующих.
Общество
В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Политика
Захарова предложила спросить Госдеп о пожелании Помпео удачи Лаврову
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Происшествия
В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.