Политика
REGNUMГлава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат отметил, что угроза в первую очередь реальна для стран Балтии, Польши, Румынии.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией
ТК Звездавчера в 12:13
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Наука
Американцы нашли связь между популяциями лягушек и змей
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Общество
КамАЗ и Sollers договорились создать альянс
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
Путин назвал всеми отвергнутую свою идею
Шоу-бизнес
Кира Шайн после операции на головном мозге – Насте Заворотнюк: «Ни один врач не поможет»
Кире Шайн удалили злокачественную опухоль мозга. После операции модель смогла вернуться к полноценной жизни.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Происшествия
На юго-западе Петербурга девушка зубами отбилась от насильника
В Санкт-Петербурге молодая женщина отбилась от насильника при помощи зубов.
Здоровье
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Энергетика
На белорусских АЗС снова подорожало топливо
Стоимость дизельного топлива составит 1 рубль 81 копейка. Отметим также, что в текущем году цена на топливо повышается уже седьмой раз.
Футбол
«Локомотив» завоевал бронзовые медали клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Локомотив" обыграл японский "Токио Верди" в матче за третье место клубного чемпионата мира.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Авто
Mercedes пообещала обойтись без сюрпризов в Мельбурне
В 2019 году на предсезонных тестах в Барселоне преимущество было на стороне Ferrari, однако уже с первого Гран При в Австралии пилоты Mercedes были значительно быстрее.
Политика
Роухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть
Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Политика
Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Армия и оружие
ФАН публикует маршрут поставок Турцией оружия террористам в Сирии
Анкара поставляет оружие джихадистам О поставках Турцией вооружений и техники боевикам в Идлибе 12 февраля заявили в Минобороны РФ.
Политика
Евросоюз признал неспособность отреагировать на большой кризис
В случае наступления крупного международного кризиса Евросоюз не сможет на него отреагировать, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.