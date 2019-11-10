Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаГлава МИД Польши отреагировал на задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура будет принято в соответствии с международным правом. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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Польские власти будут придерживаться международного права при рассмотрении дела задержанного по запросу России одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает
 телеканал tvn24.
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