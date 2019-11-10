Политика
ТК ЗвездаГлава МИД Польши отреагировал на задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура будет принято в соответствии с международным правом. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Футбол
Игорь Федотов: «Арбитр пропустил фол игрока „Локомотива“ в центре поля перед нарушением правил футболистом „Краснодара“»
Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды первого тайма в матче 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».
Матч ТВ 12:11
Гаджеты
Что стоить купить на главной распродаже года на AliExpress
Самая главная распродажа года на AliExpress уже совсем рядом. В этот понедельник, в 11:00, цены рухнут.
Ридус 11:54
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек
"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС 12:15
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Президент поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел
На торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ.
Вести.Ru 10:55
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Происшествия
Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным
Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 вчера в 07:54
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Наука
Употребление кофе снижает риск развития рака печени
Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
Народные новости 08 ноября в 01:24
Здоровье
Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета
В рамках акции Роспотребнадзора «Диабет: знаю, контролирую, живу» россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет.
Моя Москва.онлайн 08 ноября в 00:33
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Космос
Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы
Головной институт Роскосмоса - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) - создал Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.
ТК Звезда 07 ноября в 13:10
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Наука
Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии
Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.
N+1 08 ноября в 02:56
Авто
Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»
Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
Motor 07 ноября в 08:07
Общество
Доску маршалу Жукову в Одессе облили краской
Вести.Ru 10:35
Теннис
Сборная Франции выиграла Кубок Федерации
Чемпионат 04:48
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 04:42
Спорт
В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз
Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в американском Орландо в штате Флорида в январе из-за проблем с получением игроками виз США.
Известия 05:09
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 08 ноября в 07:44
Шоу-бизнес
Андрей Разин сообщил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк
Актриса находится на лечении в частной клинике в Москве.
Говорит Москва вчера в 23:10