Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура будет принято в соответствии с международным правом. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Гаджеты Что стоить купить на главной распродаже года на AliExpress Самая главная распродажа года на AliExpress уже совсем рядом. В этот понедельник, в 11:00, цены рухнут.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек "В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Политика Президент поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел На торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ.

Происшествия Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.

Единоборства Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Политика Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Наука Употребление кофе снижает риск развития рака печени Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).

Здоровье Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета В рамках акции Роспотребнадзора «Диабет: знаю, контролирую, живу» россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Космос Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы Головной институт Роскосмоса - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) - создал Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.

Политика Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.

Наука Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.

Общество Стало известно о переносе климатической зимы в Москве Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.

Наука Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.

Спорт В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в американском Орландо в штате Флорида в январе из-за проблем с получением игроками виз США.