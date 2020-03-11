К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, сообщается в пресс-релизе на сайте сейма.

с чего всё началось

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК. Дипломат отметил, что Варшава солидарна с позицией Москвы о вкладе СССР в завершение войны.

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

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Гаджеты В Apple отменили презентацию iPhone SE 2 В планы компании вмешался коронавирус. Дело в том, что анонсировать iPhone 9 (SE 2) должны были в конце марта в округе Санта-Клара.

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