Политика
РИА НовостиГлава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК. Дипломат отметил, что Варшава солидарна с позицией Москвы о вкладе СССР в завершение войны.
Читать в источнике
Оценить477
с чего всё началось
К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, сообщается в пресс-релизе на сайте сейма.РБК10:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 5%
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5%, до $35,35 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 21:25 мск.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Культура
Вдова Магомаева оценила выбор Биковича на роль легендарного певца
Народная артистка СССР Тамара Синявская прокомментировала выбор Милоша Биковича на роль ее супруга Муслима Магомаева.
Политика
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Экономика
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
Футбол
ПСЖ и «Боруссия» назвали составы на ответный матч Лиги чемпионов
Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Гаджеты
В Apple отменили презентацию iPhone SE 2
В планы компании вмешался коронавирус. Дело в том, что анонсировать iPhone 9 (SE 2) должны были в конце марта в округе Санта-Клара.
Политика
Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий
Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Энергетика
Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии
Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Здоровье
Второй человек в мире излечился от ВИЧ
Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Общество
В Москве выявлены все контактировавшие с больными коронавирусом
Как сообщила Ракова, в Москве выявили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом и поместили под медицинское наблюдение.
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги
Мёнхенгладбах, Германия, 11 марта 2020, 22:23 — REGNUM 11 марта на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе между командами «Боруссия» и «Кельн» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.
Общество
Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Космос
Решена загадка расширения Вселенной
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Общество
В Ватикане украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля
В Ватикане украинские туристки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля, сообщает РЕН ТВ.
Энергетика
Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет
Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Наука
Робот, выражающий эмоции, помог людям наладить общение друг с другом
Ученые из Йельского университета проверили, как поведение выражающего эмоции и признающего свои ошибки робота в группе с людьми влияет на их взаимодействие при выполнении задач.