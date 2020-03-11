Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК. Дипломат отметил, что Варшава солидарна с позицией Москвы о вкладе СССР в завершение войны.
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Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, сообщается в пресс-релизе на сайте сейма.
РБК10:25

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МИД Польши: мы признаем главную роль СССР в победе над фашистской Германией

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Польша считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны

URA.Ru11:45
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 5%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5%, до $35,35 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 21:25 мск.
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Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
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Вдова Магомаева оценила выбор Биковича на роль легендарного певца

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В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
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Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
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Футбол

ПСЖ и «Боруссия» назвали составы на ответный матч Лиги чемпионов

Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).
REGNUM 14:56
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ

RT на русском 14:20
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В Apple отменили презентацию iPhone SE 2

В планы компании вмешался коронавирус. Дело в том, что анонсировать iPhone 9 (SE 2) должны были в конце марта в округе Санта-Клара.
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Политика

Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий

Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
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Спорт

Кубок мира впервые выиграл российский лыжник

Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
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Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 12:21
Энергетика

Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии

Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Коммерсантъ 14:20
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa вчера в 11:20
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Здоровье

Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
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Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
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В Москве выявлены все контактировавшие с больными коронавирусом

Как сообщила Ракова, в Москве выявили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом и поместили под медицинское наблюдение.
Москва. Северо-Запад 09:12
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги

Мёнхенгладбах, Германия, 11 марта 2020, 22:23 — REGNUM 11 марта на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе между командами «Боруссия» и «Кельн» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20.
REGNUM 15:23
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.
Российская газета 02:46
Общество

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Политика Сегодня 09:24
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
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Космос

Решена загадка расширения Вселенной

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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

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В Ватикане украинские туристки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля, сообщает РЕН ТВ.
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Энергетика

Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет

Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Вести ПК в Воронеже 04:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев станет ведущим известного телеканала

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Робот, выражающий эмоции, помог людям наладить общение друг с другом

Ученые из Йельского университета проверили, как поведение выражающего эмоции и признающего свои ошибки робота в группе с людьми влияет на их взаимодействие при выполнении задач.
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Яцек Чапутович
Польский политик
Польский политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Польши с 9 января 2018 года.
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