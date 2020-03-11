К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, сообщается в пресс-релизе на сайте сейма.

с чего всё началось

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК. Дипломат отметил, что Варшава солидарна с позицией Москвы о вкладе СССР в завершение войны.

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Гаджеты Apple отменила презентацию нового iPhone из-за коронавируса Отменена ежегодная конференция компании Apple. На ней, в период с 11 марта по 1 апреля, должны были присутствовать более 1000 человек.

Спорт Кубок мира впервые выиграл российский лыжник Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.

Политика Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.

Общество Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.