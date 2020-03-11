Политика
РИА НовостиГлава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК. Дипломат отметил, что Варшава солидарна с позицией Москвы о вкладе СССР в завершение войны.
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с чего всё началось
К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, сообщается в пресс-релизе на сайте сейма.РБК10:25
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Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Гаджеты
Apple отменила презентацию нового iPhone из-за коронавируса
Отменена ежегодная конференция компании Apple. На ней, в период с 11 марта по 1 апреля, должны были присутствовать более 1000 человек.
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Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
Происшествия
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы
Тело 13-летней школьницы из села Бокино под Тамбовом найдено водолазами в реке Цна.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Политика
Путин: США пытаются за счет РФ обеспечить существование Украины
Путин отметил, что США пытаются принудить РФ спонсировать украинский режим за счёт транзита российского газа через территорию Украины.
Политика
Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий
Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Футбол
Погба передумал уходить из «МЮ» и готов продлить контракт
Общество
Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Экономика
Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году
Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Энергетика
Обещание не снижать цены на бензин в России объяснили
Аналитик компании «Финам» Сергей Дроздов в свою очередь объяснил, почему в аналогичной ситуации американские компании снижают цены на бензины.
Армия и оружие
Российский корабль незамеченным подошёл к секретной базе ВМС США
Российское разведывательное судно "Прибалтика" было неожиданно обнаружено американскими военными в непосредственной близости от секретной базы ВМФ США в Тихом океане.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Белоруссия выдвинула новые предложения по поставкам нефти из России
9 марта пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что пять российских нефтяных компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию.
Экономика
Экономист назвал последствия падения рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Авто
Фургон Mercedes-Benz Vito Tourer получит электрическую версию
Mercedes-Benz Vito 2020 модельного года обновится: производитель обещает полностью электрическую версию этого пассажирского фургона eVito Tourer.
Футбол