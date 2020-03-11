Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК. Дипломат отметил, что Варшава солидарна с позицией Москвы о вкладе СССР в завершение войны.
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с чего всё началось

Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, сообщается в пресс-релизе на сайте сейма.
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