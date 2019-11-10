Политика
РИА НовостиГлава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
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Политика
Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России
Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.
Lenta.ru 04:41
Происшествия
Суд решит вопрос об аресте доцента СПбГУ Соколова в понедельник
Суд изберет меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову, которого подозревают в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, в понедельник, 11 ноября.
Мойка78 04:53
Общество
Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Футбол
Доменико Тедеско: «Зобнин прекрасно сыграл с „Крыльями“»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина в матче 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0). — Роман действительно прекрасно сыграл, думаю, что он прогрессирует на этой позиции, — цитируют Тедеско «РИА Новости».
Спорт-Экспресс 01:47
Происшествия
Мать убитой доцентом СПбГУ студентки оказалась полицейским
Мать убитой студентки СПбГУ, подполковник полиции, приехала в Санкт-Петербург, где накануне в квартире доцента Олега Соколова обнаружили обезображенное тело её дочери.
Life.ru 04:35
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Армия и оружие
Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
РИА Новости 04:33
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Российская газета 01:25
Общество
Якубович прокомментировал информацию о своей операции
Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с RT прокомментировал сообщение о своей операции.
RT на русском 03:51
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Армия и оружие
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
ТАСС 03:08
Авто
В октябре российский авторынок упал на 5,2%
В октябре 2019 года продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 07 ноября в 05:50
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью
Папой ребенка стал муж телеведущей - хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Летидор 03:11
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Происшествия
Французский институт уволил расчленившего ученицу историка
Французский Институт социальных, экономических и политических наук (ISSEP) исключил из состава своего научного совета доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей ученицы.
News.ru вчера в 15:35
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51
Футбол
«Сельта» – 22-я команда, которой Месси забил минимум 10 голов
В матче 13-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Сельту» (4:1). Нападающий каталонцев Лионель Месси оформил хет-трик в этой встрече, доведя счет своих голов в ворота «Сельты» до 11.
Бомбардир.ру 00:27
Политика
На Украине предложили отказаться от минских соглашений
Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» призвала украинские власти к расторжению минских соглашений.
Lenta.ru 08 ноября в 12:37
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес
Бывшая любовница Гуфа Яна Швецова вышла замуж за бизнесмена
Ранее крутившая роман с Гуфом Яна Швецова вышла замуж за бизнесмена по имени Виктор.
Актуальные Новости 04:57
Фигурное катание
Туктамышева презентовала новый показательный номер под песню Леди Гаги
Спортсменка впервые исполнила на публике заявленный на сезон показательный номер под композицию певицы Леди Гаги и Бредли Купера из кинофильма «Звезда родилась» — Shallow.
Нева Спорт 04:35
Политика
Украинский эксперт озвучил самый катастрофический сценарий с транзитом газа
Европа и Россия, скорее всего, в результате всех транзитных переговоров согласятся на так называемое «разовое» газовое соглашение на сезон 2019−2020 гг. и будут требовать, чтобы Украина его подписала, считает украинский экономист Алексей Кущ.
REGNUM 08 ноября в 06:25
Происшествия
Магаданец убил друга и удерживал девушку, требуя машину и алкоголь
Сотрудники полиции и спецотряда Росгвардии обезвредили жителя Магадана, который взял в заложницы молодую девушку, убив перед этим своего знакомого, сообщает следственное управление СК РФ по Магаданской области.
Интерфакс вчера в 22:59
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.
ТАСС вчера в 19:00