с чего всё началось

Польские консульские службы вместе с украинской стороной выясняют причины внесения Россией этого человека в список. Случается, что стороны соглашения об Интерполе злоупотребляют этой возможностью.

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

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Шоу-бизнес Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.

Происшествия Турист погиб при сходе лавины в Хакасии В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.

Происшествия Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.

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Происшествия В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.

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Происшествия В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

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Политика Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Происшествия Историка Соколова повезли из больницы на допрос по делу об убийстве Доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей ученицы, везут на допрос в СКР, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.

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