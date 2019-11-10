Политика
РИА НовостиГлава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
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Польские консульские службы вместе с украинской стороной выясняют причины внесения Россией этого человека в список. Случается, что стороны соглашения об Интерполе злоупотребляют этой возможностью. Эти вопросы будут проанализированы и исследованы.
— Яцек Чапутович, польский политикРидус 04:20
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«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам, чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица и убежала из студии, расплакавшись.
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Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.
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Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
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Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
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Заявление про получение водки из воздуха и воды может показаться шуткой, однако специалисты из Air Co занимаются именно этим.
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Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 вчера в 10:38
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Популярный российский музыкант и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом Баста), недавно ставший владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей команде новый автобус.
Sport24.ru 06:19
Футбол
«Шахтер» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч УПЛ 10 ноября 2019 года
Прогноз На победу "Шахтера" в поединке 14 тура УПЛ букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью они предлагают котировку 3,90, а на победу "Динамо" Киев — 4,50.
LiveSport.ru вчера в 00:41
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
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Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
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Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
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Штайнмайер отметил вклад Горбачева в ликвидацию Берлинской стены
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил заслуги бывшего президента СССР Михаила Горбачева в ликвидации Берлинской стены, разделявшей страну на два государства.
Известия вчера в 07:01
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском вчера в 15:34
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.
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Кино
Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах
Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».
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Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
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Политика
Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада
Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.
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Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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Единоборства
Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC Fight Night 163 в Москве
В субботу, 9 ноября, в Москве состоялся турнир UFC Fight Night 163.
Sport24.ru вчера в 17:18