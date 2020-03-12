Политика
РИА НовостиГлава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
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с чего всё началось
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.РБКвчера в 17:00
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Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Музыка
Little Big исполнит песню для «Евровидения» в «Вечернем Урганте»
Презентация песни, с которой группа из Санкт-Петербурга Little Big будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020», состоится 12 марта, сообщает пресс-служба Первого канала.
Баскетбол
НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса
Здоровье
Все школы Липецкой области уходят на карантин
Все школы Липецкой области уходят на карантин. Он продлится две недели и начнётся 11 марта.
Общество
Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины
Энергетика
Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет
Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Авто
В России отзывают более 5 тысяч Skoda Superb
Росстандарт объявил об отзыве 5742 автомобилей Skoda Superb второго поколения. Все они были проданы в России в 2013–2015 годах.
Общество
Штрафы для водителей могут остаться прежними
Информацию о возможных будущих штрафах для автолюбителей озвучил заместитель Министра юстиции Денис Новак.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 12 марта
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии
Основные фондовые индексы США снижаются на 5% после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Экономика
Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая
Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Футбол
«В 20 лет у меня срубило башню». Талантливый воспитанник ЦСКА на 2,5 года исчез из футбола
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера после слухов об участии в «Бэтмене»
Некоторые фанаты считают, что Джонни Депп смотрелся бы в этой роли очень интригующе, подтверждением чему стало появление подобных фан-артов: Такое видение Деппа в образе Джокера представил на своей странице в Instagram художник под ником death.streak_art.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
Общество
В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Наука
Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора
11.03.20 Ученые доказали – лед гораздо эффективнее газообразной смеси для работы термоядерного реактора.
Общество
Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Иран получил от России тест-системы для диагностики коронавируса на 50 тысяч исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Общество
Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела
Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.