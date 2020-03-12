Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
Читать в источнике
Комментировать94
с чего всё началось

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

РИА Новостивчера в 21:40

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

РБКвчера в 17:00

Глава МИД Польши заявил о желании провести встречу с Лавровым

Газета.Ruвчера в 19:14

Глава МИД Польши заявил о готовности вновь встретиться с Лавровым

Life.ruвчера в 19:06

В Польше выступили за восстановление диалога с Россией

Телеканал 360°вчера в 18:43

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

ТАССвчера в 18:25

Польша захотела улучшить отношения с Россией

Lenta.ruвчера в 20:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 02:19, Ашберн
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Музыка

Little Big исполнит песню для «Евровидения» в «Вечернем Урганте»

Презентация песни, с которой группа из Санкт-Петербурга Little Big будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020», состоится 12 марта, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 01:49
Баскетбол

НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса

Известия вчера в 23:14
Здоровье

Все школы Липецкой области уходят на карантин

Все школы Липецкой области уходят на карантин. Он продлится две недели и начнётся 11 марта.
Деловое.ТВ 10 марта в 13:28
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс вчера в 10:43
Энергетика

Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет

Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Вести ПК в Воронеже вчера в 04:44
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
Ведомости вчера в 21:16
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Происшествия

Летевший из Иркутска в Москву самолет вынужденно сел в Кемерово

Газета.Ru 00:47
Авто

В России отзывают более 5 тысяч Skoda Superb

Росстандарт объявил об отзыве 5742 автомобилей Skoda Superb второго поколения. Все они были проданы в России в 2013–2015 годах.
Журнал Авто.ру вчера в 12:01
Общество

Штрафы для водителей могут остаться прежними

Информацию о возможных будущих штрафах для автолюбителей озвучил заместитель Министра юстиции Денис Новак.
Car.ru вчера в 23:49
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском вчера в 11:11
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
Кино

Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 12 марта

Куйбышевец 10 марта в 08:41
Политика

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Lenta.ru вчера в 15:13
Экономика

Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии

Основные фондовые индексы США снижаются на 5% после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Ведомости вчера в 14:33
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 вчера в 03:17
Футбол

«В 20 лет у меня срубило башню». Талантливый воспитанник ЦСКА на 2,5 года исчез из футбола

Чемпионат 02:00
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Кино

Джонни Деппа показали в образе Джокера после слухов об участии в «Бэтмене»

Некоторые фанаты считают, что Джонни Депп смотрелся бы в этой роли очень интригующе, подтверждением чему стало появление подобных фан-артов: Такое видение Деппа в образе Джокера представил на своей странице в Instagram художник под ником death.streak_art.
Popcornnews.ru 02:00
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
REGNUM 01:56
Общество

В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
RT на русском вчера в 16:57
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Наука

Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора

11.03.20 Ученые доказали – лед гораздо эффективнее газообразной смеси для работы термоядерного реактора.
Портал Поиск вчера в 16:42
Общество

Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса

Иран получил от России тест-системы для диагностики коронавируса на 50 тысяч исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:55
Общество

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
РИА Новости 02:06
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное