Политика
ТАССГлава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью РБК.
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с чего всё началось
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.РБКвчера в 17:00
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Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
Экономика
Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
Общество
Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Экономика
Алексей Текслер призвал банкиров «окститься» и не завышать курсы валют
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами муниципалитетов обратился к руководителям банков.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о провокациях ВСУ на линии разграничения
Луганск, 11 марта 2020, 15:22 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Золотое на линии разграничения, заявили 11 марта в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Футбол
«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА
В ответном матче 1/8 финала "Аталанта" в гостях выиграла у испанской "Валенсии" со счетом 4:3.
Политика
Амурские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ
Поправки в Конституцию РФ поддержали 25 депутатов. Они отметили, что предлагаемые коррективы очень важны.
Общество
Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков
Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Армия и оружие
Ирак осудил обстрел американской военной базы
Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Общество
Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Экономика
Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая
Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии
Происшествия
Прокуратура требует приговорить Дмитрия Лобанова к 15 годам колонии
Экс-глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов, обвиняемый в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, должен быть приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Общество
В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Общество
В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля
В Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 прекращается вся торговля, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.