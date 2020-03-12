Политика

ТАССТАССГлава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью РБК.
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с чего всё началось

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

В Польше выступили за улучшение отношений с Россией

РИА Новостивчера в 21:40

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

РБКвчера в 17:00

Глава МИД Польши заявил о желании провести встречу с Лавровым

Газета.Ruвчера в 19:14

Глава МИД Польши заявил о готовности вновь встретиться с Лавровым

Life.ruвчера в 19:06

В Польше выступили за восстановление диалога с Россией

Телеканал 360°вчера в 18:43

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

ТАССвчера в 18:25

Польша захотела улучшить отношения с Россией

Lenta.ruвчера в 20:04
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:48, Ашберн
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 вчера в 06:43
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН 10 марта в 09:50
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
REGNUM 10 марта в 21:59
Экономика

Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
RT на русском вчера в 22:14
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости вчера в 20:01
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Экономика

Алексей Текслер призвал банкиров «окститься» и не завышать курсы валют

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами муниципалитетов обратился к руководителям банков.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 02:21
Армия и оружие

В ЛНР заявили о провокациях ВСУ на линии разграничения

Луганск, 11 марта 2020, 15:22 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Золотое на линии разграничения, заявили 11 марта в Луганской Народной Республике (ЛНР).
REGNUM вчера в 08:22
Футбол

«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

В ответном матче 1/8 финала "Аталанта" в гостях выиграла у испанской "Валенсии" со счетом 4:3.
Интерфакс-Спорт 10 марта в 17:56
Политика

Амурские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ

Поправки в Конституцию РФ поддержали 25 депутатов. Они отметили, что предлагаемые коррективы очень важны.
ИА Порт Амур вчера в 23:38
Общество

Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков

Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
РБК 00:00
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК вчера в 18:44
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
Армия и оружие

Ирак осудил обстрел американской военной базы

Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:00
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Ведомости вчера в 21:16
Политика

В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Общество

Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса

Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Газета.Ru вчера в 11:04
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии

Российская газета вчера в 15:01
Происшествия

Прокуратура требует приговорить Дмитрия Лобанова к 15 годам колонии

Экс-глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов, обвиняемый в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, должен быть приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
FreeNews-Volga вчера в 04:44
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Общество

В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:18
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Общество

В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля

В Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 прекращается вся торговля, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Вести.Ru вчера в 18:54
Энергетика

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
ТАСС 10 марта в 22:14
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Яцек Чапутович
Польский политик
Польский политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Польши с 9 января 2018 года.
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