Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.

с чего всё началось

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью РБК.

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Здоровье Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Общество Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.

Экономика Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Общество Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.

Экономика Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Происшествия Прокуратура требует приговорить Дмитрия Лобанова к 15 годам колонии Экс-глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов, обвиняемый в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, должен быть приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Общество В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.