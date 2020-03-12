Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.

с чего всё началось

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью РБК.

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

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