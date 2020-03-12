Политика

ТАССТАССГлава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью РБК.
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с чего всё началось

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.
РБК17:00

Подробнее о событии

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

РБК17:00

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

ТАСС18:25

В Польше выступили за восстановление диалога с Россией

Телеканал 360°18:43

Польша захотела улучшить отношения с Россией

Lenta.ru20:04

Глава МИД Польши заявил о желании провести встречу с Лавровым

Газета.Ru19:14

Глава МИД Польши заявил о готовности вновь встретиться с Лавровым

Life.ru19:06

Глава МИД Польши выступил за нормализацию отношений с Россией

REGNUM20:27
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Армия и оружие

Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

РИА Новости 19:55
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета 21:18
Общество

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле.
РБК 21:34
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
РИА Новости 16:48
Авто

Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России

Как выяснили эксперты, изучив ситуацию в 23 городах, в начале текущего года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составляла 429 тысяч рублей при средней зарплате в 39 тысяч рублей.
РИА Новости 20:52
Энергетика

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 14:52
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Экономика

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
РБК 19:53
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Ведомости вчера в 07:04
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка

Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Известия вчера в 14:13
Политика

Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
REGNUM 06:11
Кино

Опубликован тизер «Новых мутантов»

В сети появился новый тизер мрачного кинокомикса «Новые мутанты». В ролике главные герои картины показывают свои суперсилы.
Inc-news.ru 10:41
Политика

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости 21:26
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост 21:23
Кино

Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Культуромания 05:03
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости 20:01
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 16:01
Энергетика

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Мой Брянск 15:17
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Шоу-бизнес

Николай Басков и Яна Рудковская оценили новый имидж Светланы Лободы

«Тебе круто, но тяжело же ходить», - написала Яна Рудковская. «Красотка», - лаконично прокомментировал фото Николай Басков.
Lisa.ru 14:00
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Общество

Юг Сахалина агломерируют за два года

Первые шаги в деле создания единого пространства из трех городов должны произойти в ближайшие месяцы — в первом полугодии 2020 года администрации муниципалитетов подпишут соглашение о намерении объединиться.
Сахалин.Инфо 21:31
Биатлон

Логинов первым из россиян стартует в спринте в Контиолахти

Стартовый лист приводит пресс-служба IBU. Первым из россиян на дистанцию уйдет Александр Логинов, он получил 10-й стартовый номер.
Sport24.ru 13:08
Общество

Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Городовой 01:24
Общество

Уральские регионы лидируют по числу работников-миллионеров

Салехард, 11 марта 2020, 15:23 — REGNUM Четыре региона из шести в Уральском федеральном округе вошли в десятку субъектов России, где больше всего работников с официальной зарплатой свыше одного миллиона рублей.
REGNUM 08:23
Технологии

Лучшие спецназовцы Израиля помогут Кенесу Ракишеву в проектах по кибербезопасности

Помочь в решении проблем кибербезопасности и должны специалисты Sirin Cyber.
Откровенно RU 21:25
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Shraibikus News 10:08
Космос

Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте

Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Вести.Ru 13:21
Спорт

Иркутский ЧМ по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) поздно вечером 11 марта объявила приняла решение о переносе чемпионата мира, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске на специально построенной ледовой арене «Байкал».
Байкал24 18:42
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Яцек Чапутович
Польский политик
Польский политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Польши с 9 января 2018 года.
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