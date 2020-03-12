Политика
ТАССГлава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью РБК.
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с чего всё началось
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.РБК17:00
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Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Авто
Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
Как выяснили эксперты, изучив ситуацию в 23 городах, в начале текущего года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составляла 429 тысяч рублей при средней зарплате в 39 тысяч рублей.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Экономика
Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Кино
Опубликован тизер «Новых мутантов»
В сети появился новый тизер мрачного кинокомикса «Новые мутанты». В ролике главные герои картины показывают свои суперсилы.
Политика
США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Энергетика
В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Шоу-бизнес
Николай Басков и Яна Рудковская оценили новый имидж Светланы Лободы
«Тебе круто, но тяжело же ходить», - написала Яна Рудковская. «Красотка», - лаконично прокомментировал фото Николай Басков.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
Юг Сахалина агломерируют за два года
Первые шаги в деле создания единого пространства из трех городов должны произойти в ближайшие месяцы — в первом полугодии 2020 года администрации муниципалитетов подпишут соглашение о намерении объединиться.
Биатлон
Логинов первым из россиян стартует в спринте в Контиолахти
Стартовый лист приводит пресс-служба IBU. Первым из россиян на дистанцию уйдет Александр Логинов, он получил 10-й стартовый номер.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Общество
Уральские регионы лидируют по числу работников-миллионеров
Салехард, 11 марта 2020, 15:23 — REGNUM Четыре региона из шести в Уральском федеральном округе вошли в десятку субъектов России, где больше всего работников с официальной зарплатой свыше одного миллиона рублей.
Технологии
Лучшие спецназовцы Израиля помогут Кенесу Ракишеву в проектах по кибербезопасности
Помочь в решении проблем кибербезопасности и должны специалисты Sirin Cyber.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Космос
Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте
Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Спорт
Иркутский ЧМ по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса
Международная федерация хоккея с мячом (FIB) поздно вечером 11 марта объявила приняла решение о переносе чемпионата мира, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске на специально построенной ледовой арене «Байкал».