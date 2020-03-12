Политика

ТАССТАССГлава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью РБК.
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с чего всё началось

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.
РБК17:00

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Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

РБК17:00

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

ТАСС18:25

В Польше выступили за восстановление диалога с Россией

Телеканал 360°18:43

В Польше выступили за улучшение отношений с Россией

РИА Новости21:40

Польша захотела улучшить отношения с Россией

Lenta.ru20:04

Глава МИД Польши заявил о желании провести встречу с Лавровым

Газета.Ru19:14

Глава МИД Польши заявил о готовности вновь встретиться с Лавровым

Life.ru19:06
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:16, Ашберн
Энергетика

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%

Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 22:07
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 21:55
Экономика

Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes.
Известия 17:30
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Политика

США запретят въезд из Европы на 30 дней

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
RT на русском 21:39
Футбол

Матч сборных Швеции и России по футболу пройдет без зрителей

31 марта сборная России проведет товарищескую встречу с Молдавией в Кишиневе: этот матч, как сообщалось, также пройдет без зрителей.
Интерфакс-Спорт 12:25
Политика

Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
РИА Новости 10:20
Экономика

Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
RT на русском 22:14
Здоровье

За сутки коронавирусом в Китае заразились 24 человека

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 22 человека, количество заразившихся увеличилось на 24, выздоровели еще 1578 человек.
ТАСС вчера в 21:24
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Политика

Парламент Приморья поддержал закон о внесении изменений в Конституцию РФ

Депутаты Законодательного собрания Приморского края в четверг на внеочередном заседании поддержали поправки в Конституцию РФ.
ТАСС 22:12
Футбол

У футболиста «Ювентуса» диагностировали коронавирус

Российская газета 18:53
Происшествия

Четыре человека погибли во время пожара в Улан-Удэ

Российская газета 22:55
Игры

Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК

Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
МонаВиста 11:10
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ 22:18
Экономика

АКРА предупредило о возможном начале финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о повышенной вероятности финансового кризиса в России.
АБН 00:17
Общество

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Политика Сегодня 09:24
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости 20:01
Баскетбол

НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru 23:05
Политика

Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву и назначил ее на должность первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, следует из распоряжения Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портал правовой информации.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие

Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны

В среду 11 марта президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны государства, которым стал Андрей Таран.
Военное дело 06:44
Экономика

Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году

Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие

Учения НАТО в Норвегии были прекращены из-за коронавируса

Военное дело 08:30
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Общество

Россия предоставила Ирану тест-системы для диагностики коронавируса

В связи с объявлением пандемии коронавируса Роспотребнадзор решил оказать безвозмездную помощь нуждающимся странам.
Телеканал 360° 20:59
Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости 17:59
Гаджеты

Опубликован новый график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia

В этом году темпы сбавились, но уже многие смартфоны получились операционную систему Android 10.
OAnews 16:46
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Яцек Чапутович
Польский политик
Польский политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Польши с 9 января 2018 года.
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