Политика
ТАССГлава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью РБК.
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с чего всё началось
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.РБК17:00
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Энергетика
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Экономика
Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes.
Политика
США запретят въезд из Европы на 30 дней
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
Футбол
Матч сборных Швеции и России по футболу пройдет без зрителей
31 марта сборная России проведет товарищескую встречу с Молдавией в Кишиневе: этот матч, как сообщалось, также пройдет без зрителей.
Политика
Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России
По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
Экономика
Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
Здоровье
За сутки коронавирусом в Китае заразились 24 человека
Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 22 человека, количество заразившихся увеличилось на 24, выздоровели еще 1578 человек.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Политика
Парламент Приморья поддержал закон о внесении изменений в Конституцию РФ
Депутаты Законодательного собрания Приморского края в четверг на внеочередном заседании поддержали поправки в Конституцию РФ.
Футбол
У футболиста «Ювентуса» диагностировали коронавирус
Происшествия
Четыре человека погибли во время пожара в Улан-Удэ
Игры
Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК
Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Экономика
АКРА предупредило о возможном начале финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о повышенной вероятности финансового кризиса в России.
Общество
Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Баскетбол
НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.
Политика
Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву и назначил ее на должность первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, следует из распоряжения Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портал правовой информации.
Армия и оружие
Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны
В среду 11 марта президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны государства, которым стал Андрей Таран.
Экономика
Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году
Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии были прекращены из-за коронавируса
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Общество
Россия предоставила Ирану тест-системы для диагностики коронавируса
В связи с объявлением пандемии коронавируса Роспотребнадзор решил оказать безвозмездную помощь нуждающимся странам.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Гаджеты
Опубликован новый график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia
В этом году темпы сбавились, но уже многие смартфоны получились операционную систему Android 10.