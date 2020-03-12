Политика

ТАССТАССГлава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью РБК.
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с чего всё началось

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны. В частности, по словам главы МИД Польши, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории.
РБКвчера в 17:00

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Глава МИД Польши объяснил позицию насчет репараций от России за войну

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Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

РИА Новостивчера в 21:40

В Польше выступили за восстановление диалога с Россией

Телеканал 360°вчера в 18:43

Глава МИД Польши заявил о желании провести встречу с Лавровым

Газета.Ruвчера в 19:14

Глава МИД Польши заявил о готовности вновь встретиться с Лавровым

Life.ruвчера в 19:06

Польша захотела улучшить отношения с Россией

Lenta.ruвчера в 20:04

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

ТАССвчера в 18:25
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Политика

Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.
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Наргиз ушла к продюсеру Дробышу после скандала с Фадеевым

Газета.Ru вчера в 10:06
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Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Газета.Ru 03:03
Общество

У Мариинского дворца пикетируют противники изменения Конституции

Утром в четверг, 12 марта, у здания Мариинского дворца в Петербурге начались одиночные пикеты.
Форпост Северо-Запад 02:24
Энергетика

The Washington Post: США проиграют от обрушения цены нефти

Обрушение цены нефти, которое произошло на фоне конфликта интересов России и Саудовской Аравии, негативно скажется на американской экономике.
Вечерний курьер вчера в 13:39
Армия и оружие

Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу 12 марта

Российские и турецкие военные продолжат переговоры по сирийской провинции Идлиб 12 марта, говорится на сайте Министерства национальной обороны Турции.
Газета.Ru вчера в 11:51
Экономика

Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
РИА Новости вчера в 18:52
Политика

Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий

Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Piter.tv 10 марта в 07:23
Здоровье

Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 12:51
Наука

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Российская газета 10 марта в 16:23
Происшествия

Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Коммерсантъ вчера в 16:25
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Тимати показал фанатам руки без татуировок

Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Uznayvse.ru вчера в 03:57
Единоборства

Поединок Хабиба и Фергюсона могут отменить из-за короновируса

Ранее Дана Уайт говорил о том, что поединок состоится в любом случае, и отрицал возможность его отмены из-за угрозы распространения короновируса.
ГЛАС.RU 02:43
Автоспорт

Феттель дал имя своей новой «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объявил о том, что дал машине «Феррари» SF1000 имя Люсилла.
Sports.ru 01:31
Политика

Путин заявил, что необходим механизм «регуляторной гильотины»

Российский президент Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности или "регуляторная гильотина" необходима.
Газета.Ru 03:15
Футбол

«Ливерпуль» в овертайме проиграл «Атлетико» и выбыл из Лиги чемпионов

Газета.Ru 03:03
Футбол

Засеев: на первой тренировке с основой ЦСКА, в день рождения, мне сломали нос

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Футбол

Игрок «Ювентуса» дал первый комментарий после заражения коронавирусом

Защитник туринского «Ювентуса» Даниеле Ругани, у которого диагностировали коронавирус, сделал первое заявление о своей болезни и состоянии.
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Общество

Иностранные туристы отменили практически все заявки на туры в Россию

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Lenta.ru вчера в 20:36
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Секрет долголетия голых землекопов заключается в митохондриях

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Финансы

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
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Общество

Россиянам раскрыли связь между сном и перееданием

Царева отметила, что «совы» более склонны к вечернему перееданию, набору веса и гипертонии.
Lenta.ru 02:21
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Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
РБК вчера в 17:53
Культура

Композитор The Last Of Us напишет музыку для сериала HBO по игре

Вашингтон, 12 марта 2020, 09:18 — REGNUM Густаво Сантаолалья, написавший музыку к The Last Of Us, выступит в качестве композитора будущего сериала HBO, в основу которого ляжет эта популярная игра.
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Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
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Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях

Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News вчера в 01:00
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Яцек Чапутович
Польский политик
Польский политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Польши с 9 января 2018 года.
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