Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков.
Военные корреспонденты, освещающие ход проведения ВС РФ военной спецоперации на Украине, рассказали о том, что в ночь на среду российская армия нанесла ракетные удары по военным объектам, расположенным в Николаевкой области.
Следственный комитет России даст правовую оценку высказываниям депутата Совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, оскорбившей память погибших во время специальной военной операции на Украине российских военнослужащих.