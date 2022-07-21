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Глава МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске начала военных действий

Молдавия рискует нарваться на военный конфликт, если решит выйти из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования в Приднестровье.
Life.ru
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
РИА Новости
На сегодняшний день в ПМР проживают до четверти миллиона граждан России.
Военное обозрение
Документ был утвержден первым президентом России Борисом Ельциным и лидером Молдавии Мирчей Снегуром, после чего в регионе разместился миротворческий контингент для охраны порядка.
ФАН

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Глава МИД Приднестровья Игнатьев: Кишинев готовится нанести удар по миротворческой операции
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Глава МИД Приднестровья Игнатьев предупредил Молдавию о риске военных действий
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Глава МИД Приднестровья Игнатьев предупредил Молдавию о риске военных действий
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