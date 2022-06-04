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Глава МИД РФ Лавров: Россия в 2022 году увеличит прибыль от экспорта энергоносителей

По словам главы МИД, Москва нарастила продажу нефти на альтернативных европейскому рынках и в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.
Lenta.ru
"Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей", - добавил министр.
РИА Новости
Отныне нельзя допускать, чтобы критические сферы жизнедеятельности РФ зависели от инвестиций, технологий Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
ПРАЙМ
В пятницу Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти.
Взгляд.ру

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