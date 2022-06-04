Lenta.ruГлава МИД РФ Лавров: Россия в 2022 году увеличит прибыль от экспорта энергоносителейПо словам главы МИД, Москва нарастила продажу нефти на альтернативных европейскому рынках и в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.Lenta.ru"Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей", - добавил министр.РИА НовостиОтныне нельзя допускать, чтобы критические сферы жизнедеятельности РФ зависели от инвестиций, технологий Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.ПРАЙМВ пятницу Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти.Взгляд.руЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMRT на русскомТК ЗвездаИзвестияФАНПрофильПодробнее о событииЛавров: Россия намерена нарастить прибыль с продажи нефти на другие рынки в 2022 годуФАН15:05Лавров заявил, что РФ в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителейТАСС14:18Лавров заявил, что Россия в 2022 году увеличит прибыль от экспорта энергоносителейРЕН ТВ15:00Лавров: Россия существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей в 2022 годуТК Звезда14:40Лавров заявил, что РФ увеличит прибыль от экспорта энергоносителей в 2022 годуМосква 2414:26Лавров: Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителейRT на русском14:23Глава МИД РФ Лавров: Россия в 2022 году увеличит прибыль от экспорта энергоносителейLenta.ru15:02Показать ещёОценить70Поделиться