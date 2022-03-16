Телеканал 360°Глава МИД РФ Лавров: доверие к доллару снизилосьУровень доверия к американскому доллару со стороны остальных стран в последнее время значительно снижается.Телеканал 360°Лавров упомянул ряд публикаций в западных СМИ, немецких в том числе, в которых ставится вопрос о необходимости широкой торговли в долларах.Первый СевастопольскийПрезидент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.ТАССГлава МИД констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона "пробили дно".Первый СевастопольскийЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvТелеканал 360°НТВLife.ruYakutsk.ruРЕН ТВНародные новостиКапитал страныSIA.ruRuposters.ruПодробнее о событииЛавров: роль доллара в мире будет падатьREGNUM06:08Лавров заявил о значительном снижении доверия к долларуМосковский Комсомолец05:46Глава МИД Лавров: роль доллара будет падать, доверие к нему снижается из-за политики СШАРИА Новости05:28Лавров: роль доллара падает, этот процесс уже не остановитьБИЗНЕС Online05:38Лавров заявил, что доверие к доллару сегодня значительно снижаетсяТАСС05:30Лавров констатировал снижение доверия к доллару в миреLife.ru05:30Глава МИД РФ Лавров: доверие к доллару снизилосьТелеканал 360°05:41Показать ещёОценить107Поделиться