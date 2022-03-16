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Глава МИД РФ Лавров: доверие к доллару снизилось

Уровень доверия к американскому доллару со стороны остальных стран в последнее время значительно снижается.
Телеканал 360°
Лавров упомянул ряд публикаций в западных СМИ, немецких в том числе, в которых ставится вопрос о необходимости широкой торговли в долларах.
Первый Севастопольский
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС
Глава МИД констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона "пробили дно".
Первый Севастопольский

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Лавров: роль доллара в мире будет падать
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Лавров заявил о значительном снижении доверия к доллару
Московский Комсомолец05:46
Глава МИД Лавров: роль доллара будет падать, доверие к нему снижается из-за политики США
РИА Новости05:28
Лавров: роль доллара падает, этот процесс уже не остановить
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Лавров заявил, что доверие к доллару сегодня значительно снижается
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Лавров констатировал снижение доверия к доллару в мире
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Глава МИД РФ Лавров: доверие к доллару снизилось
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