Политика
REGNUMСергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом», — говорится в сообщении. Также к сообщению прикреплено видео, на котором запечатлено, как глава МИД РФ спускается по трапу самолета в минском аэропорту.
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Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня приедет в Минск с рабочим визитом
Эхо Москвывчера в 17:03
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
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