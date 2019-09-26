Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
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Происшествия

Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Газета.Ru вчера в 22:51
Происшествия

Потушить не удалось: горящий российский траулер затонул в Норвегии

Вести.Ru 03:39
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком на переезде в ЕАО

На одном из участков Транссиба на территории ЕАО остановлено движение из-за столкновения микрогрузовика с товарным поездом.
Известия 02:11
Политика

Зеленский не приглашал США в нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что не приглашал США присоединиться "нормандскому формату", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:41
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Вика Цыганова восхитила поклонников стройной фигурой в бикини

Подписчики Цыгановой восхитились откровенным фото певицы.
ФАН 02:18
Политика

Польский дипломат заговорил от лица США в Совбезе ООН

Лавров назвал такой шаг прозорливым, особенно учитывая, что сейчас США, как принимающая страна, не исполняют свои обязательства.
РЕН ТВ 02:12
Политика

Минюст США планирует начать расследование против Facebook

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 20:26
Кино

Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам»

Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).
REGNUM 00:57
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

Вести.Ru вчера в 14:55
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:51
Шоу-бизнес

Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»

Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Армия и оружие

Помпео: США убедили европейских союзников в бесперспективности СВПД

Соединенным Штатам удалось доказать партнерам из Евросоюза бесперспективность Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил госсекретарь США Майк Помпео пресс-конференции в Нью-Йорке.
REGNUM вчера в 19:20
Политика

Британский посол выразил сожаление относительно отъезда из России

Покидающий пост посла Великобритании в России Лори Бристоу признался, что намерен сохранить самые тесные связи с россйским государством.
Газета.Ru 03:16
Армия и оружие

Улучшенный Су-30СМ получил элементы системы связи от Су-57

Российский истребитель Су-30СМ получил дополнительные технические средства многоканальной системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания) от истребителя Су-57, сообщили в научно-техническом центре НПП "Полет".
РЕН ТВ вчера в 22:10
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии

Аргументы и Факты вчера в 11:22
Кино

Матвиенко поздравила Басилашвили с 85-летием

Неповторимая игра народного артиста СССР Олега Басилашвили всегда определяет атмосферу фильмов и спектаклей с его участием, которые хочется пересматривать, написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме в день 85-летия артиста.
ТАСС 03:07
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
Происшествия

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

РИА Новости 01:08
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Общество

578 своих учреждений ликвидирует МЧС России

578 учреждений будут расформированы уже до конца этого года.С 2020 года МЧС будет работать уже по новой организационно-штатной структуре.
Алтайская правда 24 сентября в 22:17
Кино

Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости 24 сентября в 12:40
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК вчера в 15:22
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости вчера в 12:10
Экономика

Российский эквивалент «Википедии» обойдется в 2 млрд рублей

В этом году на создание российской альтернативы «Википедии» уже выделено 302,2 миллиона рублей.
Телеканал 360° вчера в 17:57
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
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