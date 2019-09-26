Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком на переезде в ЕАО На одном из участков Транссиба на территории ЕАО остановлено движение из-за столкновения микрогрузовика с товарным поездом.

Политика Зеленский не приглашал США в нормандский формат Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что не приглашал США присоединиться "нормандскому формату", передает РИА "Новости".

Политика Польский дипломат заговорил от лица США в Совбезе ООН Лавров назвал такой шаг прозорливым, особенно учитывая, что сейчас США, как принимающая страна, не исполняют свои обязательства.

Политика Минюст США планирует начать расследование против Facebook Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Кино Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам» Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить» Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.

Армия и оружие Помпео: США убедили европейских союзников в бесперспективности СВПД Соединенным Штатам удалось доказать партнерам из Евросоюза бесперспективность Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил госсекретарь США Майк Помпео пресс-конференции в Нью-Йорке.

Политика Британский посол выразил сожаление относительно отъезда из России Покидающий пост посла Великобритании в России Лори Бристоу признался, что намерен сохранить самые тесные связи с россйским государством.

Армия и оружие Улучшенный Су-30СМ получил элементы системы связи от Су-57 Российский истребитель Су-30СМ получил дополнительные технические средства многоканальной системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания) от истребителя Су-57, сообщили в научно-техническом центре НПП "Полет".

Кино Матвиенко поздравила Басилашвили с 85-летием Неповторимая игра народного артиста СССР Олега Басилашвили всегда определяет атмосферу фильмов и спектаклей с его участием, которые хочется пересматривать, написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме в день 85-летия артиста.

Политика Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.

Происшествия Умер защищавший Кокорина адвокат Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.

Общество 578 своих учреждений ликвидирует МЧС России 578 учреждений будут расформированы уже до конца этого года.С 2020 года МЧС будет работать уже по новой организационно-штатной структуре.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.

Экономика Российский эквивалент «Википедии» обойдется в 2 млрд рублей В этом году на создание российской альтернативы «Википедии» уже выделено 302,2 миллиона рублей.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.