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Глава МИД РФ обвинил Вашингтон в двойных стандартах после саммита в Женеве

Заявления, которые последовали из Белого дома после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, не совсем соответствуют позиции Вашингтона во время двусторонних переговоров.В источнике

С чего всё началось

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров о недопустимости насаждения тоталитаризма в мировых делах

Как уже отмечалось, сразу после переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось. Более того, они, мол, готовы к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой.
Коммерсантъ17:01

Подробнее о событии

Лавров заявил о двойных стандартах со стороны США после саммита в Женеве

РБК23:18

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров о недопустимости насаждения тоталитаризма в мировых делах

Коммерсантъ17:01

Лавров сообщил о желании США наладить с Россией баланс интересов

ФАН17:55

Лавров указал на изменившуюся риторику США после саммита с Россией

Московский Комсомолец17:54

Глава МИД РФ обвинил Вашингтон в двойных стандартах после саммита в Женеве

REGNUM17:52

Сергей Лавров заявил о русских правилах игры в ответ на угрозы США

Царьград17:37

Лавров обвинил США в двойных стандартах после саммита в Женеве

РЕН ТВ22:28
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Титов предложил снизить на 50% размеры штрафов для малого бизнеса и самозанятых

Размеры штрафов для российских малых и средних предприятий (МСП) и самозанятых должны быть снижены на 50%, также необходимо установить дифференцированные суммы штрафов в процентах от выручки хозяйствующих субъектов.
ТАСС18:09

С 1 июля россияне смогут получать пенсии и соцвыплаты только на карту «Мир» или наличными

С 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты становятся возможными только на карту платежной системы "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.
РИА Новостивчера в 02:40