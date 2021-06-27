Глава МИД РФ обвинил Вашингтон в двойных стандартах после саммита в Женеве
Заявления, которые последовали из Белого дома после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, не совсем соответствуют позиции Вашингтона во время двусторонних переговоров.В источнике
С чего всё началось
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров о недопустимости насаждения тоталитаризма в мировых делах
Как уже отмечалось, сразу после переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось. Более того, они, мол, готовы к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой.
Коммерсантъ17:01