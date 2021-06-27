Как уже отмечалось, сразу после переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось. Более того, они, мол, готовы к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой.

Коммерсантъ 17:01