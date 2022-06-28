Также глава МИД РФ отметил, что чем больше западные страны будут поставлять вооружение на Украину, которое призвано продлить конфликт и страдания мирного населения, тем больше задач ВС РФ будет выполнять на земле.
По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.