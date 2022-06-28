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Глава МИД России Лавров назвал причиной пожара в Кременчуге удар по ангару с оружием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причиной пожара в торговом центре в Кременчуге удар Вооруженных сил (ВС) России по ангару с американским оружием.
Lenta.ru
«Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», — объяснил глава МИД.
Lenta.ru
Также глава МИД РФ отметил, что чем больше западные страны будут поставлять вооружение на Украину, которое призвано продлить конфликт и страдания мирного населения, тем больше задач ВС РФ будет выполнять на земле.
ТК Звезда
Российские военные нанесли удар по ангарам с западным оружием в Кременчуге.
URA.Ru

Подробнее о событии

Лавров сообщил, что ВС России наносили удар по ангарам с американским оружием в Кременчуге
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