Lenta.ruГлава МИД России Лавров призвал, чтобы переговоры с Киевом не повторили судьбу «Минска-2»Глава МИД России Сергей Лавров призвал, чтобы мирные переговоры с Киевом не повторили судьбу Минских договоренностей.Lenta.ru"Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей, и не можем допустить такого повторения", - добавил Лавров.ТАССКак передавала Общественная Служба Новостей ранее, Запад своей истерикой вокруг ситуации в Буче Киевской области пытается сорвать российско-украинские переговоры, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Общественная служба новостейВ Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЛавров обеспокоился судьбой российско-украинских переговоровURA.Ru15:32Лавров: если Киев продолжит заниматься саботажем, есть риск повторить судьбу «Минска-2»ТАСС14:02Лавров: Мы не хотим повторения судьбы минских договорённостейНезависимая газета14:33Лавров заявил, что переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских соглашенийОбщественная служба новостей14:23Глава МИД Лавров: переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностейРИА Новости14:15Глава МИД России Лавров призвал, чтобы переговоры с Киевом не повторили судьбу «Минска-2»Lenta.ru14:53Лавров о возможных договоренностях с Украиной: мы не допустим повторения судьбы минских соглашенийВнешнеэкономические связи13:37Показать ещёОценить99Поделиться