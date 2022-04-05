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Глава МИД России Лавров призвал, чтобы переговоры с Киевом не повторили судьбу «Минска-2»

Глава МИД России Сергей Лавров призвал, чтобы мирные переговоры с Киевом не повторили судьбу Минских договоренностей.
Lenta.ru
"Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей, и не можем допустить такого повторения", - добавил Лавров.
ТАСС
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, Запад своей истерикой вокруг ситуации в Буче Киевской области пытается сорвать российско-украинские переговоры, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Общественная служба новостей
В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.
Известия

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Лавров обеспокоился судьбой российско-украинских переговоров
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Глава МИД России Лавров призвал, чтобы переговоры с Киевом не повторили судьбу «Минска-2»
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