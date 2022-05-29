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Глава МИД России Лавров заявил о праве жителей регионов Украины определить свое будущее

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущее территорий Украины, где проводится российская военная операция, определят сами жители.
Российская газета
Лавров подчеркнул, что освобождение Донецкой и Луганской народных республик, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, "является безусловным приоритетом".
ТАСС
Глава МИД назвал «очевидной» задачу «отодвинуть» украинские войска за пределы областей.
РБК
В начале военной операции на Украине президент России Владимир Путин заверял, что об оккупации украинских территорий страны речи не идет и Москва признает право народов на самоопределение.
РБК

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Лавров заявил о важности самостоятельного определения жителями Украины своего будущего
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