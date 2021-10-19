NYT: офис ФБР в Нью-Йорке несколько лет вел расследование в отношении Дерипаски

ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проводятся обыски, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, близкие к этим расследованиям.