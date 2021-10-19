Лавров подчеркнул, что приостановка работы миссии в Москве стала вынужденным ответным шагом на урезание представительства России при НАТО, которое происходило уже трижды. Министр добавил, что логику в действиях альянса искать не приходится.
ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проводятся обыски, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, близкие к этим расследованиям.
Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти приняли решение о том, что с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.