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Глава МИД России Сергей Лавров: НАТО не хочет проводить консультации с Россией

По словам министра, идея консультаций Североатлантического альянса с Москвой давно похоронена представителями организации.
Lenta.ru
Россия исходит из того, что Североатлантический альянс первым должен сделать шаг для улучшения отношений с Москвой, заявил 19 октября глава российского МИДа Сергей Лавров.
Известия
Лавров подчеркнул, что приостановка работы миссии в Москве стала вынужденным ответным шагом на урезание представительства России при НАТО, которое происходило уже трижды.
РИА Новости
Российское постпредство при НАТО также перестанет действовать с 1 ноября или чуть позже.
РИА Новости

С чего всё началось

Лавров: НАТО похоронила идею консультаций с Россией
Лавров подчеркнул, что приостановка работы миссии в Москве стала вынужденным ответным шагом на урезание представительства России при НАТО, которое происходило уже трижды. Министр добавил, что логику в действиях альянса искать не приходится.
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