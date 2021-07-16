Суд Евросоюза отклонил апелляцию Германии о расширенном доступе к газопроводу Opal

"Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с принципом энергетической солидарности отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу Opal", - говорится в сообщении.