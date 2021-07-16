Глава МИД заметил, что терроризм никуда не исчез, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и отделения "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) укрепили свои позиции в Афганистане.
Подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Азовском районе Ростовской области задержан на территории города Азова, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.
"Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с принципом энергетической солидарности отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу Opal", - говорится в сообщении.