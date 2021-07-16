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Глава МИД России Сергей Лавров: миссия США в Афганистане провалилась

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в Афганистане не смогли достичь поставленных целей.
РИА Новости
Глава МИД заметил, что терроризм никуда не исчез, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и отделения "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) укрепили свои позиции в Афганистане.
РЕН ТВ
Лавров уточнил, что Россия продолжит работу с США и со всеми другими странами, которые могут оказать влияние на ситуацию в Афганистане.
Общественная служба новостей
Как отметил Лавров, Москва не заинтересована в том, чтобы на территории Афганистана царил хаос.
ТАСС

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