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Глава МИД Швеции Линде сообщила, что Стокгольм высылает трех российских дипломатов

Стокгольм высылает трех российских дипломатов.
Lenta.ru
«Посол России в Стокгольме сегодня был вызван в министерство иностранных дел, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС», — отмечает Линде.
Пятый канал
В Италии объявили о высылке 30 дипломатов.
Известия
Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.
RT на русском

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Швеция высылает трех российских дипломатов
ТАСС06:50
Глава МИД Швеции Линде объявила о высылке трех российских дипломатов
РИА Новости06:33
Швеция высылает трёх российских дипломатов
Новости Швеции06:18
Швеция объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата
RT на русском06:16
Швеция объявила о высылке трех российских дипломатов
Московский Комсомолец06:09
Глава МИД Швеции Линде сообщила, что Стокгольм высылает трех российских дипломатов
Lenta.ru06:08
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