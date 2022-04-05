Глава Франции Эммануэль Макрон вызвал опасения французов по поводу победы лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на президентских выборах на большом митинге под Парижем, пишет Politico.
Москва не отрицает возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств убийства российских военных украинскими националистами и возбудить уголовное дело, говорится в сообщении ведомства.
Еврокомиссия готовит предложения по новым санкциям, среди которых запрет на импорт угля, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских перевозчиков, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.