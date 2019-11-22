Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
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Анна Линд
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Шведский политик, член Социал-демократической партии, министр иностранных дел Швеции с 1998 по 2003 годы.
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