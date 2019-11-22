Политика
КоммерсантъГлава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
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Футбол
«Спартак» примет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
Московский «Спартак» проведет домашний матч со столичным ЦСКА в четвертьфинале Олимп – Кубка России по футболу.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Фигурное катание
Костомаров уверен, что ISU невыгодно менять правила в пользу России
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Спорт
ВФЛА грозят исключением из World Athletics
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Политика
МИД прокомментировал запрет Латвии на вещание российских СМИ
Новый запрет на вещание на территории Латвии российских СМИ является грубым нарушением международного права.
Авто
Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck
В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
Политика
Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой
Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
Игры
Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Авто
Продажи новой Hyundai Sonata стартуют онлайн
Сегодня в Москве в учебном центре Hyundai Training Academy прошла презентация восьмого поколения Hyundai Sonata.
Единоборства
Мейвезер анонсировал своё возвращение в бокс
Происшествия
Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой
Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.
Политика
Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17
Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.
Политика
Путин поручил добиться увеличения доходов граждан
Путин подчеркнул, что одной из главных целей правительства должно быть увеличение роста благосостояния россиян.
Финансы
Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 22 ноября
Центральный банк России опубликовал официальные курсы доллара США и евро на пятницу, 22 ноября 2019 года.
Космос
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Космос
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний
21.11.2019 Прототип космического корабля Starship Mk1, созданный компанией SpaceX Илона Маска, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна
В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.