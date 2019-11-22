Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
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МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

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МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

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Глава шведского МИД: русские боятся к нам приезжать (Aftonbladet, Швеция)

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«Это правда»: Граждане России и других стран боятся ехать в Швецию из-за разгула бандитизма - МИД

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МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

РИА Новости10:04

МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну

Газета.Ru14:38
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Происшествия

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья Японии, сообщило метеорологическое управление страны.
РИА Новости 07:10
Политика

Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Коммерсантъ 10:52
Экономика

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru 03:58
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Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Коммерсантъ 18:19
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Елизавета Туктамышева рассказала, сколько зарабатывают фигуристы

Актуальные Новости 05:15
Происшествия

Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Российская газета вчера в 23:57
Политика

Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском 19:46
Гаджеты

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Актуальные Новости вчера в 18:09
Общество

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
РБК 14:26
Политика

Погибшие в Северодвинске создавали уникальное оружие — Путин

REGNUM 00:20
Политика

На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене

Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Известия 15:41
Происшествия

Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

REGNUM 19:23
Экономика

Жители РФ заплатят значительно больше налогов в 2019 году

С каждым годом россияне платят все больше денег по налогу на имуществу, а также земельному и транспортному налогам.
URA.Ru вчера в 20:08
Армия и оружие

ВМС США и ВМФ России начали подводную игру в кошки-мышки

Lenta.ru 08:49
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Известия 08:16
Здоровье

Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
ФАН 11:08
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Космос

Ученые обнаружили огромные запасы воды на спутнике Юпитера

АМИТЕЛ 19 ноября в 20:33
Космос

Запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру перенесли на сутки

Аргументы и Факты 19:58
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском вчера в 04:17
Происшествия

Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви

Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.
Lenta.ru 20:14
Игры

Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam

News.ru вчера в 03:17
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости вчера в 21:23
Наука

Треть тропической растительности Африки может скоро исчезнуть

МедиаПоток 09:22
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 07:43
Интернет

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
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Здоровье

Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов

Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Сусанин 20 ноября в 08:05
Космос

Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Shraibikus News вчера в 05:56
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Анна Линд
Шведский политик
Шведский политик, член Социал-демократической партии, министр иностранных дел Швеции с 1998 по 2003 годы.
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