Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
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«Это правда»: Граждане России и других стран боятся ехать в Швецию из-за разгула бандитизма - МИД

Царьградвчера в 10:42

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

RT на русскомвчера в 15:16

МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну

Газета.Ruвчера в 14:38

МИД Швеции заявил, что россияне боятся посещать страну

Московский Комсомолецвчера в 11:24

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Известиявчера в 16:38

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

РИА Новостивчера в 10:04

Глава шведского МИД: русские боятся к нам приезжать (Aftonbladet, Швеция)

ИноСМИвчера в 08:12
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Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Происшествия

В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

РБК вчера в 20:44
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM вчера в 20:13
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 21 ноября в 08:02
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров МЦД

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 21 ноября в 08:30
Политика

Лавров встретился с кандидатом на пост американского посла в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с заместителем руководителя Госдепартамента США, кандидатом на пост американского посла в Москве Джоном Салливаном.
Московский Комсомолец вчера в 22:59
Футбол

Мариано Диас пошутил над Бэйлом, изобразив игру в гольф

Нападающий «Реала» Мариано Диас пошутил над одноклубником Гаретом Бэйлом на тренировке.
Спорт-Экспресс вчера в 19:43
Общество

Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 11:28
Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

REGNUM вчера в 15:14
Происшествия

Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции

Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.
Газета.Ru вчера в 16:47
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Происшествия

В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении

В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
RT на русском 00:27
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
Фигурное катание

Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру

Известия вчера в 21:10
Армия и оружие

Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия

Профиль вчера в 07:06
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Политика

Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
РБК вчера в 21:25
Теннис

Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

ODDS.ru вчера в 10:22
Футбол

Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»

22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
REGNUM 00:13
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому "Реалу" в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости вчера в 17:11
Экономика

В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе

Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
REGNUM 20 ноября в 05:25
Единоборства

Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании

Чемпионат 00:06
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Общество

В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

РИА Новости 01:00
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