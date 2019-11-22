Политика
КоммерсантъГлава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
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Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров МЦД
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Политика
Лавров встретился с кандидатом на пост американского посла в России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с заместителем руководителя Госдепартамента США, кандидатом на пост американского посла в Москве Джоном Салливаном.
Футбол
Мариано Диас пошутил над Бэйлом, изобразив игру в гольф
Нападающий «Реала» Мариано Диас пошутил над одноклубником Гаретом Бэйлом на тренировке.
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
Происшествия
Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции
Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Происшествия
В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении
В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Фигурное катание
Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру
Армия и оружие
Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
Теннис
Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Футбол
Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»
22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому "Реалу" в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Экономика
В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.