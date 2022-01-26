Lenta.ruГлава МИД Сергей Лавров заявил о сокращении Россией резервов в долларах из-за действий СШАДействия США приводят к тому, что доверие к доллару оказывается подорвано, а международные расчеты в американской валюте оказываются рискованными, указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Lenta.ruПо словам министра, США делают долларовую валюту "рискованной для вообще международных расчетов, не только с РФ, но и с другими странами мира".ИнтерфаксРешение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.Аргументы и ФактыТогда на фоне геополитической напряженности курс рубля к доллару превысил 79 рублей впервые, начиная с ноября 2020 года.RTVIЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВГородовойPiter.tvЦентральная Служба НовостейМой БрянскМоя Москва.онлайнDaily MoscowФАНВечерняя МоскваЦарьградНародные новостиAnewsRT на русскомREGNUMКапитал страныЭкономика сегодняНовый ДеньГлавный региональныйЯмал-МедиаТК ЗвездаГлагоLЦентральная Служба НовостейDaily StormКомсомольская правдаРБКПодробнее о событииЭкономист Васильев отреагировал на слова Лаврова о влиянии действий США на доверие к долларуRT на русском07:49Лавров: Россия резко сокращает свои валютные резервы в долларахВзгляд.ру05:35Глава МИД Лавров: Россия резко сокращает резервы в долларах из-за действий СШАРИА Новости05:46Лавров заявил, что США делают все, чтобы подорвать доверие к долларуТАСС05:35Глава МИДа Сергей Лавров: Россия сокращает резервы в долларах из-за опасных действий СШАРБК06:22Лавров заявил, что США сами делают все для того, чтобы подорвать доверие к долларуИнтерфакс05:30Лавров: США делают все, чтобы подорвать доверие к долларуКоммерсантъ05:27Показать ещёОценить1,4KПоделиться