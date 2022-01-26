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Глава МИД Сергей Лавров заявил о сокращении Россией резервов в долларах из-за действий США

Действия США приводят к тому, что доверие к доллару оказывается подорвано, а международные расчеты в американской валюте оказываются рискованными, указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru
По словам министра, США делают долларовую валюту "рискованной для вообще международных расчетов, не только с РФ, но и с другими странами мира".
Интерфакс
Решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
Аргументы и Факты
Тогда на фоне геополитической напряженности курс рубля к доллару превысил 79 рублей впервые, начиная с ноября 2020 года.
RTVI

Подробнее о событии

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