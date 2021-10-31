РИА НовостиГлава МИД Турции Чавушоглу: беспилотники Bayraktar после продажи принадлежат УкраинеПриобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Украина должна перестать использовать название страны в этом контексте, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах G20.В источникеРБКРБКSmotrim.ruГЛАС.RUПолитическая ЭкспертизаИАНЕДТелеканал 360°РидусiReactorВоенное делоИзвестияРамблерГазета.RuПрофильНародные новостиВоенное обозрениеВечерняя МоскваФАНГлагоLПодробнее о событииЭкс-глава МИД Украины Климкин призвал перестать пиариться на иностранных вооруженияхLenta.ru18:56Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать поставленное Турцией вооружение с его странойТАССвчера в 07:21Глава МИД Турции Чавушоглу: беспилотники Bayraktar после продажи принадлежат УкраинеИзвестиявчера в 08:14Чавушоглу призвал не ассоциировать украинские Bayraktar с ТурциейРБКвчера в 08:33Глава МИД Турции Чавушоглу: беспилотники Bayraktar после продажи принадлежат УкраинеРИА Новостивчера в 07:08МИД Турции возложил на Украину вину за дрон, нарушивший перемирие в ДонбассеЦарьградвчера в 06:46Москва. Кремль. Путин. Турция призывает не винить ее за беспилотники в ДонбассеSmotrim.ruвчера в 06:51Показать ещёОценить1KПоделиться