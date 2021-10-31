Будьте в Плюсе

Глава МИД Турции Чавушоглу: беспилотники Bayraktar после продажи принадлежат Украине

Приобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Украина должна перестать использовать название страны в этом контексте, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах G20.В источнике

Подробнее о событии

Экс-глава МИД Украины Климкин призвал перестать пиариться на иностранных вооружениях
Lenta.ru18:56
Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать поставленное Турцией вооружение с его страной
ТАССвчера в 07:21
Глава МИД Турции Чавушоглу: беспилотники Bayraktar после продажи принадлежат Украине
Известиявчера в 08:14
Чавушоглу призвал не ассоциировать украинские Bayraktar с Турцией
РБКвчера в 08:33
Глава МИД Турции Чавушоглу: беспилотники Bayraktar после продажи принадлежат Украине
РИА Новостивчера в 07:08
МИД Турции возложил на Украину вину за дрон, нарушивший перемирие в Донбассе
Царьградвчера в 06:46
Москва. Кремль. Путин. Турция призывает не винить ее за беспилотники в Донбассе
Smotrim.ruвчера в 06:51

Интересное

Суд отпустил женщину, задержанную за фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не стал избирать меру пресечения тридцатилетней местной жительнице Ирине Волковой, устроившей фотосессию в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора.
ТАССвчера в 13:25