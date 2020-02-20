Политика
ТрудМИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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Кратко о заявлениях, которые указывают на вектор отношений Москвы и Анкары и будущее Идлиба
Московский Комсомолец Турция06:03
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Президент России Владимир Путин выразил благодарность США за предотвращение теракта в Петербурге.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Он рассказал о перспективах медучреждений Бийска.
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Правительство приняло программу ремонта аварийных и ветхих мостов.
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Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Турция готова начать военную операцию в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил, что Анкара готова начать военную операцию в Идлибе.
Политика
В Кремле анализируют решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти занимаются изучением вердикта суда Гааги, в соответствии с которым Москву обязали выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа — российской нефтяной компании, существовавшей с 1993 по 2007 год.
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Metro Exodus уже разошлась тиражом в 200 тысяч копий в Steam
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Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving
Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".