Комсомольская правдаГлава МИД Турции заверил, что Анкара присоединится к санкциям против РоссииТурция не намерена присоединяться к западным санкциям против России, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.Комсомольская правдаМинистр иностранных дел отметил, что Турция видит сближение позиций России и Украины по некоторым вопросам, о чем ранее также говорил Путин.Телеканал 360°Санкции против России, крупнейших российских организаций и предприятий, а также руководства страны были введены США и странами Запада в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины.URA.RuПрезидент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.ТАССЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаБлокнот.руАфиша DailyИА Красная ВеснаНТВAnewsТК ЗвездаNewInformВечерняя МоскваПолитическая ЭкспертизаРадио 1Пятый каналLife.ruЦарьградЯмал-МедиаВятка-На-СетиПодробнее о событииТурция не будет присоединяться к санкциям Запада против РоссииКоммерсантъ07:12В Турции заверили, что не будут присоединяться к санкциям Запада против РоссииТАСС07:08Самое цитируемоеТурция официально отказалась от санкций против РоссииОбщественная служба новостей06:49Власти Турции не поддержали санкции Запада против РоссииФАН06:53Турция официально отказалась от санкций против РоссииТК Звезда06:52Турция не будет присоединяться к санкциям против РоссииНТВ06:49Турция отказалась присоединяться к санкциям против РоссииМосковский Комсомолец06:48Показать ещёОценить343Поделиться