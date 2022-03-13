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Глава МИД Турции заверил, что Анкара присоединится к санкциям против России

Турция не намерена присоединяться к западным санкциям против России, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
Комсомольская правда
Министр иностранных дел отметил, что Турция видит сближение позиций России и Украины по некоторым вопросам, о чем ранее также говорил Путин.
Телеканал 360°
Санкции против России, крупнейших российских организаций и предприятий, а также руководства страны были введены США и странами Запада в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины.
URA.Ru
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС

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Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России
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