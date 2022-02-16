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Глава МИД Украины Кулеба: Киев попросил провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

"Теперь Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", – сообщил Кулеба в Twitter.
ИА Новороссия
Кулеба добавил: Киев намерен воспользоваться инструментами ОБСЕ, чтобы разрядить "напряжённость, вызванную военными действиями у границы с Украиной".
Царьград
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
News.ru
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению, как и аналогичное право других стран.
News.ru

Подробнее о событии

Глава МИД Украины Кулеба: Киев попросил провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов
РБК12:37
Украина просит провести заседание постоянного совета ОБСЕ в течение 48 часов
RT на русском12:22
Кулеба запросил провести заседание Постоянного совета ОБСЕ в течение 48 часов из-за России
ТАСС12:09
Кулеба потребовал созвать заседание ОБСЕ в течение 48 часов из-за России
Life.ru12:19
Глава МИД Украины Кулеба потребовал провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов
News.ru12:19
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев просит провести заседание ОБСЕ в течение 48 часов
Газета.Ru11:54
Глава МИД Украины Кулеба: Киев просит провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов
РИА Новости11:47

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