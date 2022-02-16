"Теперь Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", – сообщил Кулеба в Twitter.
Москва больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга, его высказывания не будут рассматриваться МИД в качестве серьезных аргументов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства.
Отмечается, что у Украины также имеются уже знакомые системы РЛС "Зоопарк-2" и "Зоопарк-3", на которые они и будут опираться в первую очередь, ведь подобные радары смогут сделать для украинских военных больше, чем американские.